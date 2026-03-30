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Ancelotti crava Danilo e diz que lista final está 'bastante definida' para a Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

Em coletiva, nesta segunda-feira (30), o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, citou a preparação do Brasil para a Copa do Mundo deste ano. Treinador vê lista "bem definida" para a convocação final que acontece no dia 18 de maio, e garantiu no nome do zagueiro Danilo, do Flamengo, no Mundial.

"Eu tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo, e também a lista final. Estamos no caminho correto, alguns jogos foram muito bons, outros jogos um pouco menos, temos que melhorar, obviamente, temos uma ideia bastante clara do que queremos fazer na Copa do Mundo".

Ancelotti, mesmo com algumas atuações abaixo nos amistosos, confia que a seleção estará preparada para os adversários do Mundial. "Estamos em um bom ponto do caminho, eu acho que vamos estar preparados para o primeiro jogo da copa do mundo", concluiu.

O técnico foi direto sobre o zagueiro Danilo, cravando sua participação na convocação final. "Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora de campo. Danilo é seguro de estar na lista final de 26, porque eu gosto dele, como caráter, como personalidade, como jogo. Pode jogar em todas as posições atrás. Entre os 9 defensores vai estar o Danilo", disse o treinador.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 contra Marrocos no dia 13 de junho de, às 19 horas (horário de Brasíli). A partida válida pelo Grupo C acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, marcando o início da busca pelo hexacampeonato.

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