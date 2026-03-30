Ancelotti crava Danilo e diz que lista final está 'bastante definida' para a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 30.03.26 13h47 Em coletiva, nesta segunda-feira (30), o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, citou a preparação do Brasil para a Copa do Mundo deste ano. Treinador vê lista "bem definida" para a convocação final que acontece no dia 18 de maio, e garantiu no nome do zagueiro Danilo, do Flamengo, no Mundial. "Eu tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo, e também a lista final. Estamos no caminho correto, alguns jogos foram muito bons, outros jogos um pouco menos, temos que melhorar, obviamente, temos uma ideia bastante clara do que queremos fazer na Copa do Mundo". Ancelotti, mesmo com algumas atuações abaixo nos amistosos, confia que a seleção estará preparada para os adversários do Mundial. "Estamos em um bom ponto do caminho, eu acho que vamos estar preparados para o primeiro jogo da copa do mundo", concluiu. O técnico foi direto sobre o zagueiro Danilo, cravando sua participação na convocação final. "Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora de campo. Danilo é seguro de estar na lista final de 26, porque eu gosto dele, como caráter, como personalidade, como jogo. Pode jogar em todas as posições atrás. Entre os 9 defensores vai estar o Danilo", disse o treinador. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 contra Marrocos no dia 13 de junho de, às 19 horas (horário de Brasíli). A partida válida pelo Grupo C acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, marcando o início da busca pelo hexacampeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Ancelotti lista final COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional 30.03.26 13h23 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 luto Paysandu lamenta morte de coordenador de base da Tuna Fábio Marcelo Barata de Oliveira morreu no último domingo (29) após um acidente no sudeste do Pará 30.03.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES luto Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos 30.03.26 8h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02