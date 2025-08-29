Capa Jornal Amazônia
Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo, para a vaga de Vânderson para jogos da seleção brasileira

Estadão Conteúdo

A lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os dois últimos jogos das Eliminatórias da América do Sul sofreu mais uma mudança nesta sexta-feira. Vitinho, do Botafogo, foi chamado pelo treinador para ocupar a vaga de Vanderson, do Monaco. O jogador foi cortado após uma conversa entre as equipes médicas do clube francês e da CBF.

O lateral-direito sofreu uma lesão na panturrilha esquerda após ser submetido a um exame e não reúne condições de enfrentar o Chile e a Bolívia, os dois últimos adversários da seleção brasileira pelo torneio internacional.

Esta semana, o treinador italiano já foi obrigado a mexer na lista de convocação inicial em função da contusão de Joelinton, do Newcastle. Em seu lugar, ele convocou o meio-campista Jean Lucas, destaque da equipe do Bahia no Campeonato Brasileiro.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira ocupa a terceira colocação na tabela com 25 pontos. A Argentina figura em primeiro (35), seguida do Equador, que tem a mesma pontuação do Brasil, mas aparece em segundo pelos critérios de desempate.

A equipe comandada por Ancelotti inicia essa rodada dupla no próximo dia 4, diante do Chile, no Maracanã, e encerra a sua participação cinco dias depois visitando a Bolívia no estádio Municipal El Alto, na cidade de La Paz

