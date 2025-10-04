Capa Jornal Amazônia
América-MG vira diante da Ferroviária e respira na luta contra o rebaixamento da Série B

Estadão Conteúdo

Na luta contra o rebaixamento da Série B, Ferroviária e América-MG se enfrentaram na noite deste sábado, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo direto na parte de baixo da tabela terminou com vitória americana por 3 a 1 - resultado conquistado com dois gols no fim da partida, que garantiu fôlego ao time mineiro na briga para se afastar do Z-4.

Com o triunfo, o América-MG chegou aos 36 pontos e assumiu a 14ª colocação. A Ferroviária, que tem a mesma pontuação, caiu para o 15º lugar, ficando atrás pelo número de vitórias: 10 a 8. Ambas as equipes seguem próximas da zona de rebaixamento e ainda precisam pontuar nas rodadas seguintes para se distanciarem da parte crítica da tabela.

O primeiro tempo teve alternância de domínio e momentos de intensidade de ambos os lados. A Ferroviária começou melhor, controlando o meio-campo e apostando em jogadas pelos flancos. O esforço foi recompensado aos 14 minutos, quando Juninho escapou pela direita e cruzou rasteiro para Fabrício Daniel completar de primeira, abrindo o placar. O gol deu confiança ao time da casa, que manteve a pressão por alguns minutos antes de ver o adversário equilibrar as ações.

A reação do América começou com posse de bola e aproximações mais constantes à área. Aos 23, Miguelito chegou a empatar após desvio de Willian Bigode, mas o lance foi anulado por impedimento. O time mineiro, no entanto, manteve o ímpeto ofensivo e conseguiu o empate aos 29, quando Maguinho apareceu na área e, de cabeça, completou cruzamento da direita. O gol mudou o ritmo da partida e fez a Ferroviária recuar para tentar explorar os contra-ataques, sem conseguir transformar o volume ofensivo em nova vantagem até o intervalo.

Na segunda etapa, o América voltou com mais intensidade e soube controlar melhor as ações ofensivas. A equipe mineira pressionou desde o início e quase virou logo aos 60 segundos, quando Willian Bigode finalizou cruzado e parou em ótima defesa do goleiro Dênis. O visitante manteve a estratégia de ocupar o campo ofensivo e trocar passes curtos até encontrar espaço na defesa adversária.

A Ferroviária, por sua vez, teve dificuldade para sair da pressão e apostou em finalizações de média distância, como a de Tárik, aos 36 , que passou por cima da meta.

Quando o empate parecia consolidado, o América aproveitou uma das últimas jogadas do jogo. Aos 45, após cobrança de falta de Ortíz pela esquerda, Lucão apareceu livre na pequena área e desviou de cabeça para o fundo da rede.

Antes do apito final, o time mineiro ainda ampliou com um pênalti. Aos 51, Fabinho foi feliz em cobrança e deslocou o goleiro Dênis para decretar o placar final em Araraquara.

Na sequência da competição, a Ferroviária volta a campo na quinta-feira, às 19h, diante da Chapecoense, novamente na Arena Fonte Luminosa. O América-MG recebe o Vila Nova na quarta-feira, às 21h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA FERROVIÁRIA 1 X 3 AMÉRICA-MG FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário (Edson Lucas); Alencar (Thiago Lopes), Tárik, Netinho e Fabrício Daniel (Albano); Juninho (Vitor Barreto/Zé Hugo) e Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira. AMÉRICA-MG - Gustavo; Ricardo Silva, Emerson, Lucão e Maguinho; Kauã Diniz (Miquéias), Felipe Amaral (Aloísio), Miguelito (Fabinho) e Yago Souza (Titi Ortíz); Paulinho e Willian Bigode (Arthur Sousa). Técnico: Alberto Valentim. GOLS - Fabrício Daniel, aos 16, e Maguinho, aos 30 minutos do primeiro tempo; Lucão, aos 46, e Fabinho, aos 51 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Gustavo Medina, Zé Mário, Edson Lucas, Alencar e Netinho (Ferroviária). Felipe Amaral, Miguelito (América-MG) ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) PÚBLICO - 2.570 torcedores RENDA - R$ 37.430.00 LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

futebol

Ferroviária

América-MG

Série B
Esportes
