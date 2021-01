América-MG empata com o Confiança e complica sua luta pelo titulo do Brasileiro da Série B

Em um jogo de poucas emoções, Confiança e América-MG não saíram do 0 a 0 pela 37ª rodada da Série B do Brasileiro. Com o resultado, o Coelho chegou aos 70 pontos e segue na luta pelo título.

Pelos lados do Confiança, a igualdade manteve o time sergipano na 14ª posição, agora com 46 pontos, confirmando de vez a equipe na Série B de 2021, que era o maior objetivo do time na temporada.

Foi o quarto empate seguido do time mineiro, o que complica sua situação na briga pelo tricampeonato, pois o América não depende mais de si e precisa de um tropeço da Chape, que joga na segunda-feira, 25, contra o Operário-PR.

VEJA COMO ESTÁ A TABELA DA SÉRIE B FALTANDO UMA RODADA PARA O FIM

Próximos jogos

O Coelho encerra sua participação na Série B contra o Avaí, na sexta-feira, 29 de janeiro, às 21h30, no Independência. O Confiança termina o campeonato contra a Chapecoense, também na sexta-feira, no mesmo horário, na Arena Condá, em Chapecó. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CONFIANÇA-SE 0 X 0 AMÉRICA-MG Data e horário: 23/01/2021, às 16h15​Local: Batistão, em Aracaju (SE)Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr. (PR)Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)Cartões amarelos: Eduardo Bauermann (AME), Bruno Paraíba (CON), Caíque Sá (CON)Cartões vermelhos:-Gols: -

CONFIANÇA (Técnico: Daniel Paulista)​Rafael Santos, Thiago Ennes, Luan, Nirley e Djalma Silva; Serginho, Madison (Jefferson Lima, aos 33’-2ºT) e Guilherme Castilho (Everton, aos 33’-2ºT); Reis, Iago (Caíque Sá-intervalo) e Bruno Paraíba (Renan Gorne, aos 33’-2ºT).

AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)​Jori, Daniel Borges (Geovane, aos 27’-2ºT), Messias, Eduardo Bauermann e Sávio ;Juninho, Zé Ricardo (Neto Berola, aos 40’-2ºT), Alê ( Marcelo Toscano, aos 40’-2ºT). Felipe Azevedo (Calyson, aos 27’-2ºT) , Ademir e Rodolfo (Lohan, aos 40’-2ºT).