Amazonas e Paysandu lideram número de estrangeiros na Série B do Brasileirão

Amazonas e Paysandu são os clubes da Série B que mais apostaram em jogadores estrangeiros nesta temporada. Juntos, as duas equipes somam 21 atletas de fora do país, contratados em 2024 e 2025.

O Amazonas lidera a lista, com 13 jogadores estrangeiros no elenco. Destes, cinco são titulares frequentes: o lateral Carlos Akapo (Guiné Equatorial), o volante Larry Vásquez (Colômbia), o meia-atacante Kevin Ramírez (Uruguai), e os atacantes Joaquín Torres (Argentina) e Diego Torres (Paraguai).

Entre os demais nomes estrangeiros do Amazonas estão os zagueiros Nilson Castrillón (Colômbia), Riza Durmisi (Dinamarca) e Carlos Akapo (Guiné Equatorial); os meias Santiago Viera (Uruguai), Nicolás Linares (Argentina) e Diego Zabala (Uruguai); e os atacantes Yaya Sanogo (França), Vágner Dias (Cabo Verde) e Aldair Rodríguez (Peru).

VEJA MAIS

Já o Paysandu contratou oito jogadores estrangeiros para a temporada e com alguns que ficaram da última temporada, sendo que atualmente cinco permanecem no elenco: os zagueiros Yeferson Quintana (Uruguai) e Joaquín Novillo (Argentina); os meias Pedro Delvalle (Paraguai), Ramón Martínez (Paraguai) e Arthur Monteiro (Guiné-Bissau); além do atacante Jorge Benítez (Paraguai).

Entre todos os estrangeiros do Paysandu, apenas Novillo tem sido titular com frequência nas últimas rodadas da Série B. Os demais vêm sendo utilizados de forma pontual ou ainda não conseguiram se firmar.

As informações foram confirmadas pelo colunista Carlos Ferreira e checadas pela reportagem de O Liberal.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)