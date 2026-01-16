Alvo do Flamengo, Marcos Leonardo entra no radar do Napoli e pode deixar Al-Hilal, diz jornal

Tratado recentemente como plano B pela diretoria flamenguista para reforçar o seu ataque na temporada 2026, o centroavante Marcos Leonardo voltou a ganhar os noticiário esportivos. Titular absoluto do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atleta revelado pelo Santos agora está no radar do Napoli, time que ocupa o terceiro lugar no Campeonato Italiano.

De acordo com informações do jornal Corriere dello Sport, o nome do brasileiro ganhou força diante da dificuldade de uma negociação envolvendo o marroquino Youssef En-Nesry, que atualmente defende o Fenerbhaçe, da Turquia.

Conta a favor de Marcos Leonardo o seu bom desempenho durante a breve passagem que teve pelo Benfica. Nas 24 partidas que disputou pelo conjunto de Lisboa, ele balançou as redes em oito oportunidades. Para ter o jogador, o Napoli estuda, inclusive, colocar atletas na negociação.

O fato de ser um jogador já consolidado no cenário internacional apesar dos 22 anos, e a chance de ter mais visibilidade atuando em um grande centro da Europa, são apostas do Napoli para tentar avançar no sentido de efetivar a aquisição do atleta.

Alvo do Flamengo, que tinha como prioridade a contratação de Kaio Jorge (ele renovou seu vínculo com o Cruzeiro), Marcos Leonardo vê com otimismo um regresso ao futebol nacional de olho em uma vaga nesta reta final de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O jogador também esteve no radar do São Paulo, mas as conversas sobre um retorno não evoluíram.