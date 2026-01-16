Alvo do Flamengo, Marcos Leonardo entra no radar do Napoli e pode deixar Al-Hilal, diz jornal Estadão Conteúdo 16.01.26 11h58 Tratado recentemente como plano B pela diretoria flamenguista para reforçar o seu ataque na temporada 2026, o centroavante Marcos Leonardo voltou a ganhar os noticiário esportivos. Titular absoluto do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atleta revelado pelo Santos agora está no radar do Napoli, time que ocupa o terceiro lugar no Campeonato Italiano. De acordo com informações do jornal Corriere dello Sport, o nome do brasileiro ganhou força diante da dificuldade de uma negociação envolvendo o marroquino Youssef En-Nesry, que atualmente defende o Fenerbhaçe, da Turquia. Conta a favor de Marcos Leonardo o seu bom desempenho durante a breve passagem que teve pelo Benfica. Nas 24 partidas que disputou pelo conjunto de Lisboa, ele balançou as redes em oito oportunidades. Para ter o jogador, o Napoli estuda, inclusive, colocar atletas na negociação. O fato de ser um jogador já consolidado no cenário internacional apesar dos 22 anos, e a chance de ter mais visibilidade atuando em um grande centro da Europa, são apostas do Napoli para tentar avançar no sentido de efetivar a aquisição do atleta. Alvo do Flamengo, que tinha como prioridade a contratação de Kaio Jorge (ele renovou seu vínculo com o Cruzeiro), Marcos Leonardo vê com otimismo um regresso ao futebol nacional de olho em uma vaga nesta reta final de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O jogador também esteve no radar do São Paulo, mas as conversas sobre um retorno não evoluíram. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Marcos Leonardo Napoli Al Hilal Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Delegação sub-20 do Águia de Marabá inicia retorno ao Pará após acidente Jogadores deixaram a cidade de Santa Rita, no Tocantins, na manhã desta sexta-feira (16) 16.01.26 12h18 Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 Futebol Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá' Tailane Borges era casada com Hecton Alves, que morreu na última quinta-feira (15). 16.01.26 11h28 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha 16.01.26 8h34 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51 Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta 16.01.26 9h53 URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.26 20h51