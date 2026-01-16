Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Alvo do Flamengo, Marcos Leonardo entra no radar do Napoli e pode deixar Al-Hilal, diz jornal

Estadão Conteúdo

Tratado recentemente como plano B pela diretoria flamenguista para reforçar o seu ataque na temporada 2026, o centroavante Marcos Leonardo voltou a ganhar os noticiário esportivos. Titular absoluto do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atleta revelado pelo Santos agora está no radar do Napoli, time que ocupa o terceiro lugar no Campeonato Italiano.

De acordo com informações do jornal Corriere dello Sport, o nome do brasileiro ganhou força diante da dificuldade de uma negociação envolvendo o marroquino Youssef En-Nesry, que atualmente defende o Fenerbhaçe, da Turquia.

Conta a favor de Marcos Leonardo o seu bom desempenho durante a breve passagem que teve pelo Benfica. Nas 24 partidas que disputou pelo conjunto de Lisboa, ele balançou as redes em oito oportunidades. Para ter o jogador, o Napoli estuda, inclusive, colocar atletas na negociação.

O fato de ser um jogador já consolidado no cenário internacional apesar dos 22 anos, e a chance de ter mais visibilidade atuando em um grande centro da Europa, são apostas do Napoli para tentar avançar no sentido de efetivar a aquisição do atleta.

Alvo do Flamengo, que tinha como prioridade a contratação de Kaio Jorge (ele renovou seu vínculo com o Cruzeiro), Marcos Leonardo vê com otimismo um regresso ao futebol nacional de olho em uma vaga nesta reta final de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O jogador também esteve no radar do São Paulo, mas as conversas sobre um retorno não evoluíram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Marcos Leonardo

Napoli

Al Hilal

Flamengo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Delegação sub-20 do Águia de Marabá inicia retorno ao Pará após acidente

Jogadores deixaram a cidade de Santa Rita, no Tocantins, na manhã desta sexta-feira (16)

16.01.26 12h18

Futebol

Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia

Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido.

16.01.26 11h58

Futebol

Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá'

Tailane Borges era casada com Hecton Alves, que morreu na última quinta-feira (15).

16.01.26 11h28

Futebol

Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20

Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional.

16.01.26 10h51

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Luto

Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá

Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha

16.01.26 8h34

Futebol

Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20

Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional.

16.01.26 10h51

Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia

Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta

16.01.26 9h53

URGENTE

Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu

Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins

15.01.26 20h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda