João Pedro no Barcelona? Atacante do Chelsea sinaliza desejo por 1 transferência Clube catalão busca substituto para Lewandowski e monitora situação do atleta, eleito o melhor do seu time na última temporada Estadão Conteúdo 27.05.26 12h06 João Pedro, Chelsea (Divulgação/ Premier League) No radar do Barcelona para assumir o posto deixado pelo veterano atacante polonês Lewandowski, o atacante João Pedro, do Chelsea, já sinalizou o desejo de trocar o clube inglês pelo futebol espanhol na próxima temporada. Em entrevista a um podcast apresentado pelo ex-jogador Rio Ferdinand, o brasileiro comentou sobre sua adaptação ao futebol europeu. Ele analisou o estilo dos principais nomes de sua posição, declarando que joga de forma semelhante a Harry Kane, Lewandowski e Agüero. João Pedro afirmou que, se não recebe a bola, tem liberdade para se movimentar, buscando a posse para marcar gols, mudar o jogo e tentar ajudar a equipe. O atleta encerrou o ano em alta no time inglês, sendo eleito o melhor da equipe na temporada 2025/2026. Barcelona age nos bastidores por João Pedro De olho na situação do jogador, o Barcelona vem agindo nos bastidores para tentar acelerar a negociação de uma possível transferência. Anderson Luís de Souza, o Deco, ex-jogador do clube catalão e atualmente diretor executivo, retornou de Londres. A visita de Deco teve a intenção de aproximar as duas agremiações, Chelsea e Barcelona, além do estafe do atleta, para discutir os termos da negociação. O clube catalão busca fortalecer seu setor ofensivo. Elogios a Messi e valores da transferência Revelado pelo Fluminense, João Pedro demonstrou estar ligado na história do clube espanhol e elogiou bastante o futebol de Messi. O argentino é um dos maiores nomes da história do clube azul e grená. João Pedro mencionou ter jogado uma vez contra Messi no Marrocos, descrevendo-o como “fantástico”. Com contrato vigente até 2033 com o Chelsea, o alto valor de uma possível transferência surge como um complicador. As cifras devem girar em torno de 100 milhões de euros, algo em torno de 583 milhões de reais. No entanto, o fato de o time inglês estar fora da disputa da próxima Champions League pode ajudar o atleta. A situação pode facilitar a tentativa de João Pedro em convencer os dirigentes de seu atual clube a facilitar uma mudança de ares para o futebol espanhol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona João Pedro Chelsea COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46 PREVISÕES Brasil vai bem na Copa? Veja previsão do 'guru' e quem pode ser a seleção campeã Além de indicar o campeão, o sistema estatístico detalha o caminho completo das 48 seleções na competição 27.05.26 11h52 será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36 FUTEBOL Seleção chega à Granja Comary com Neymar para abrir os trabalhos 'sem mágica' de Ancelotti Todos os atletas serão submetidos a avaliação médica entre quarta e quinta-feira 27.05.26 8h41 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37