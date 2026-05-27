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João Pedro no Barcelona? Atacante do Chelsea sinaliza desejo por 1 transferência

Clube catalão busca substituto para Lewandowski e monitora situação do atleta, eleito o melhor do seu time na última temporada

Estadão Conteúdo
fonte

João Pedro, Chelsea (Divulgação/ Premier League)

No radar do Barcelona para assumir o posto deixado pelo veterano atacante polonês Lewandowski, o atacante João Pedro, do Chelsea, já sinalizou o desejo de trocar o clube inglês pelo futebol espanhol na próxima temporada.

Em entrevista a um podcast apresentado pelo ex-jogador Rio Ferdinand, o brasileiro comentou sobre sua adaptação ao futebol europeu. Ele analisou o estilo dos principais nomes de sua posição, declarando que joga de forma semelhante a Harry Kane, Lewandowski e Agüero.

João Pedro afirmou que, se não recebe a bola, tem liberdade para se movimentar, buscando a posse para marcar gols, mudar o jogo e tentar ajudar a equipe. O atleta encerrou o ano em alta no time inglês, sendo eleito o melhor da equipe na temporada 2025/2026.

Barcelona age nos bastidores por João Pedro

De olho na situação do jogador, o Barcelona vem agindo nos bastidores para tentar acelerar a negociação de uma possível transferência. Anderson Luís de Souza, o Deco, ex-jogador do clube catalão e atualmente diretor executivo, retornou de Londres.

A visita de Deco teve a intenção de aproximar as duas agremiações, Chelsea e Barcelona, além do estafe do atleta, para discutir os termos da negociação. O clube catalão busca fortalecer seu setor ofensivo.

Elogios a Messi e valores da transferência

Revelado pelo Fluminense, João Pedro demonstrou estar ligado na história do clube espanhol e elogiou bastante o futebol de Messi. O argentino é um dos maiores nomes da história do clube azul e grená. João Pedro mencionou ter jogado uma vez contra Messi no Marrocos, descrevendo-o como “fantástico”.

Com contrato vigente até 2033 com o Chelsea, o alto valor de uma possível transferência surge como um complicador. As cifras devem girar em torno de 100 milhões de euros, algo em torno de 583 milhões de reais.

No entanto, o fato de o time inglês estar fora da disputa da próxima Champions League pode ajudar o atleta. A situação pode facilitar a tentativa de João Pedro em convencer os dirigentes de seu atual clube a facilitar uma mudança de ares para o futebol espanhol.

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