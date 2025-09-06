Alpine estende contrato de Pierre Gasly até 2028 e pressiona ainda mais Franco Colapinto Estadão Conteúdo 06.09.25 10h32 A Alpine anunciou, neste sábado, a prorrogação do contrato de Pierre Gasly até o final de 2028. O piloto francês de 29 anos está na equipe desde 2023 e, desde então, conquistou dois pódios na Fórmula 1 - ajudou a escuderia francesa a ocupar o sexto lugar no Mundial de Construtores de 2024. Diferentemente de seu companheiro de equipe, Franco Colapinto, que tem vaga ameaçada para a próxima temporada e vem sendo cobrado publicamente, Gasly tinha lugar assegurado no grid em 2026, já que seu vínculo anterior com a equipe expiraria ao término do campeonato do ano que vem. Com o interesse de ambas as partes, o vínculo foi estendido por mais dois anos antes do GP da Itália deste fim de semana. "O acordo reafirma o compromisso de Pierre com a Alpine e consolida a confiança da Alpine em Pierre como o piloto que liderará a equipe na nova era regulamentar em 2026, sob a liderança de Flavio Briatore e com o total apoio do Grupo Renault, liderado pelo novo CEO, François Provost", anunciou a equipe em comunicado. "Desde que entrei em 2023, sempre senti que esta equipe é o lugar certo para estar no futuro", comentou Gasly. "Estou entusiasmado por comprometer o meu futuro a longo prazo com a Alpine. Como francês, especialmente ao guiar para uma montadora francesa, sinto-me muito orgulhoso." "Estamos bem preparados para a nova era da Fórmula 1, que começa em 2026, e agora temos nosso piloto principal confirmado para nos levar adiante", disse Briatore, conselheiro executivo da Alpine. "Pierre tem sido um grande trunfo para a equipe durante este período desafiador. Fiquei impressionado com sua atitude, dedicação e talento, e estamos ansiosos para continuar este projeto por muito tempo." Embora a maioria das equipes tenha seus pilotos definidos para 2026, seis vagas ainda se encontram abertas: duas na Mercedes, uma na Red Bull, duas na Racing Bulls - com indefinição se Isack Hadjar permanece no time satélite ou se vai para a equipe principal -, e uma na Alpine. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Itália Alpine Pierre Gasly Franco Colapinto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES UFC Fight Night 258 Brendson Ribeiro enfrenta francês Oumar Sy no UFC Paris neste sábado (6) Paraense busca superar revés recente e enfrenta o anfitrião local no UFC Fight Night 258, em Paris 06.09.25 8h00 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 BASQUETE De forma invicta, basquete 3 x 3 paraense é campeão da etapa Norte do Brasileirão Equipe masculina do Ingep conquistou o título e vai representar o Pará na etapa nacional, em novembro 05.09.25 16h28 Futebol Com mudanças no ataque, Remo divulga escalação para jogo contra o Amazonas-AM Equies se enfrentam às 17h, em Manaus, pela 25ª rodada da Série B. 05.09.25 16h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 MELANCOLIA Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. 05.09.25 20h11