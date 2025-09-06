Alpine estende contrato de Pierre Gasly até 2028 e pressiona ainda mais Franco Colapinto

A Alpine anunciou, neste sábado, a prorrogação do contrato de Pierre Gasly até o final de 2028. O piloto francês de 29 anos está na equipe desde 2023 e, desde então, conquistou dois pódios na Fórmula 1 - ajudou a escuderia francesa a ocupar o sexto lugar no Mundial de Construtores de 2024.

Diferentemente de seu companheiro de equipe, Franco Colapinto, que tem vaga ameaçada para a próxima temporada e vem sendo cobrado publicamente, Gasly tinha lugar assegurado no grid em 2026, já que seu vínculo anterior com a equipe expiraria ao término do campeonato do ano que vem. Com o interesse de ambas as partes, o vínculo foi estendido por mais dois anos antes do GP da Itália deste fim de semana.

"O acordo reafirma o compromisso de Pierre com a Alpine e consolida a confiança da Alpine em Pierre como o piloto que liderará a equipe na nova era regulamentar em 2026, sob a liderança de Flavio Briatore e com o total apoio do Grupo Renault, liderado pelo novo CEO, François Provost", anunciou a equipe em comunicado.

"Desde que entrei em 2023, sempre senti que esta equipe é o lugar certo para estar no futuro", comentou Gasly. "Estou entusiasmado por comprometer o meu futuro a longo prazo com a Alpine. Como francês, especialmente ao guiar para uma montadora francesa, sinto-me muito orgulhoso."

"Estamos bem preparados para a nova era da Fórmula 1, que começa em 2026, e agora temos nosso piloto principal confirmado para nos levar adiante", disse Briatore, conselheiro executivo da Alpine. "Pierre tem sido um grande trunfo para a equipe durante este período desafiador. Fiquei impressionado com sua atitude, dedicação e talento, e estamos ansiosos para continuar este projeto por muito tempo."

Embora a maioria das equipes tenha seus pilotos definidos para 2026, seis vagas ainda se encontram abertas: duas na Mercedes, uma na Red Bull, duas na Racing Bulls - com indefinição se Isack Hadjar permanece no time satélite ou se vai para a equipe principal -, e uma na Alpine.