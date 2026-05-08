Alphonso Davies ficará 'várias semanas' fora por lesão muscular e pode desfalcar Canadá na Copa Estadão Conteúdo 08.05.26 12h17 Capitão do Canadá, o lateral-esquerdo Alphonso Davies pode desfalcar a seleção na Copa do Mundo caseira, em parceria com Estados Unidos e México. O jogador de 25 anos sofreu uma grave lesão muscular na coxa esquerda no duelo de volta da Champions League, diante do Paris Saint-Germain, e "ficará várias semanas" fora dos gramados segundo o Bayern de Munique. Titular no jogo de ida, com derrota por 5 a 4 na França, Davies entrou somente no segundo tempo do embate de quarta-feira, em Munique. Mesmo atuando menos no empate por 1 a 1 que custou a eliminação bávara, deixou o campo queixando-se de dores na coxa e, após exames, o problema muscular acabou detectado. "Alphonso Davies sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na quarta-feira. A lesão foi confirmada por um exame realizado pelo departamento médico do FC Bayern. O jogador canadense ficará afastado dos gramados por várias semanas", informou o Bayern. O jogador já havia ficado um tempo afastado pelo mesmo problema, mas na perna direita. A Canadá Soccer, a associação de futebol canadense, já está em contato com os médicos do Bayern e prometeu esforços com tratamento de expertise para tentar contar com seu capitão no Mundial que começa em junho. "Estamos em contato próximo com Alphonso e permanecemos em comunicação com a equipe médica do Bayern após sua recente contusão. Nosso foco é apoiar sua recuperação e fornecer todos os recursos disponíveis, incluindo expertise especializada em tecidos moles, para dar a ele o melhor caminho possível de volta à plena forma física antes da Copa do Mundo da Fifa", destacou a entidade. O Canadá está no Grupo A, ao lado do México, rival da estreia no dia 11 de junho, no Estádio Azteca - jogo de abertura da Copa do Mundo -, Coreia do Sul (se enfrentam dia 18, em Zapopan) e República Checa (dia 24, novamente no Azteca). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Canadá Alphonso Davis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Corrida do Sal Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. 08.05.26 12h22 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 Futebol Papão, assertivo e empolgante 08.05.26 10h59 FUTEBOL Torcida do Palmeiras esgota ingressos de arquibancada para o jogo contra o Remo Torcedores do Verdão 'fizeram a limpa' dos ingressos do setor visitante do Mangueirão, restando apenas cadeiras no valor de R$400 07.05.26 18h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47 NBA Thunder arranca vitória no fim e se distancia dos Lakers nos playoffs; Pistons vencem Cavaliers OKC e Detroit fizeram 2-0 nas respectivas séries 08.05.26 8h52 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12