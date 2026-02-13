Capa Jornal Amazônia
Alonso detona novos carros da F1: 'Até um chef de cozinha pode fazer a curva'

Estadão Conteúdo

Depois de Lewis Hamilton e Max Verstappen externarem todo o seu descontentamento ao conjunto de novidades que vem tomando conta da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso resolveu se juntar a essa seleta lista de campeões ao tecer críticas ao novo carro. De acordo com o tom o do seu discurso, o papel do piloto está ficando cada vez menor na categoria.

"O papel do piloto está morrendo. Os carros do fim dos anos 90 e começo dos 2000 eram os melhores de pilotar, com aquele som característico da Fórmula 1. Você ganhava tempo ao assumir riscos. Hoje, um chef de cozinha pode fazer a curva 12 do Bahrein", afirmou o piloto.

As críticas ganharam mais visibilidade nesta semana. Nesta sexta-feira, os pilotos estão realizando o terceiro dia de testes no Circuito Internacional do Bahrein.

Verstappen também fez duras críticas principalmente às novidades relacionadas ao manuseio do carro. Depois de liderar as tomadas de tempo na quarta, e não ir à pista na quinta, ele fez um desabafo na conversa com os jornalistas.

"Para ser sincero, pilotar seguindo regras tão complexas, não é divertido. É mais uma questão de gerenciamento, o que não combina muito com a Fórmula 1. Parece com Fórmula E com esteroides. A sensação não é digna, é completamente antinatural", afirmou o piloto da Red Bull.

Na semana que vem, à partir do dia 18 de fevereiro, os pilotos terão mais três dias de testes no Circuito do Bahrein para seguir na fase de adaptação e aprimorar o ajuste e desempenho dos carros na pista. A primeira prova do ano está marcada para o dia 8 de março, quando será realizado do GP da Austrália.

Palavras-chave

Fórmula 1

Fernando Alonso

novos carros
