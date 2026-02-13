Alonso detona novos carros da F1: 'Até um chef de cozinha pode fazer a curva' Estadão Conteúdo 13.02.26 12h28 Depois de Lewis Hamilton e Max Verstappen externarem todo o seu descontentamento ao conjunto de novidades que vem tomando conta da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso resolveu se juntar a essa seleta lista de campeões ao tecer críticas ao novo carro. De acordo com o tom o do seu discurso, o papel do piloto está ficando cada vez menor na categoria. "O papel do piloto está morrendo. Os carros do fim dos anos 90 e começo dos 2000 eram os melhores de pilotar, com aquele som característico da Fórmula 1. Você ganhava tempo ao assumir riscos. Hoje, um chef de cozinha pode fazer a curva 12 do Bahrein", afirmou o piloto. As críticas ganharam mais visibilidade nesta semana. Nesta sexta-feira, os pilotos estão realizando o terceiro dia de testes no Circuito Internacional do Bahrein. Verstappen também fez duras críticas principalmente às novidades relacionadas ao manuseio do carro. Depois de liderar as tomadas de tempo na quarta, e não ir à pista na quinta, ele fez um desabafo na conversa com os jornalistas. "Para ser sincero, pilotar seguindo regras tão complexas, não é divertido. É mais uma questão de gerenciamento, o que não combina muito com a Fórmula 1. Parece com Fórmula E com esteroides. A sensação não é digna, é completamente antinatural", afirmou o piloto da Red Bull. Na semana que vem, à partir do dia 18 de fevereiro, os pilotos terão mais três dias de testes no Circuito do Bahrein para seguir na fase de adaptação e aprimorar o ajuste e desempenho dos carros na pista. A primeira prova do ano está marcada para o dia 8 de março, quando será realizado do GP da Austrália. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Fernando Alonso novos carros COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 futebol FPF divulga tabela detalhada do mata-mata do Parazão; veja confrontos Primeira fase da competição termina no próximo domingo (15), com definição dos classificados 13.02.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 13.02.26 7h00 Futebol Parazão 2026 tem Remo garantido nas quartas e Paysandu na briga; veja classificação Três equipes já têm presença assegurada na próxima fase. Outras cinco vagas seguem indefinidas. 13.02.26 10h56