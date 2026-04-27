Allyson Felix abandona aposentadoria aos 40 anos por 12ª medalha para os EUA em Los Angeles Aos 40 anos, a velocista é dona de 11 medalhas olímpicas, sendo a única da história a conseguir sete ouros, uma delas em sua especialidade, os 200 m rasos Estadão Conteúdo 27.04.26 17h47 Uma das maiores atletas da história do atletismo feminino dos Estados Unidos, a multicampeã Allyson Felix abandonou a aposentadoria anunciada há três anos para tentar competir nas Olimpíadas de Los Angeles, seu "quintal de casa." Aos 40 anos, a velocista é dona de 11 medalhas olímpicas, sendo a única da história a conseguir sete ouros, uma delas em sua especialidade, os 200 m rasos e no qual subiu ao pódio pela primeira vez em Atenas-2004, com a prata. A atleta explicou que a decisão se fez valer pelo fato de os Jogos Olímpicos de 2028 serem disputados em Los Angeles, sua cidade natal. "É um retorno para casa que acontece uma vez na vida e a única coisa poderosa o suficiente para me trazer de volta", afirmou a atleta. Allyson Felix tem dois filhos e admite que não está no melhor de sua forma física. Mas explicou que "prefere tentar a ficar no arrependimento." Bastante motivada, a velocista espera voltar às competições oficiais em 2027 para "se garantir" em Los Angels no ano seguinte. Bobby Kersee será seu treinador. Na brilhante carreira são 31 pódios entre Olimpíada e Campeonatos Mundiais. E desde cedo surpreendendo o planeta com sua corrida elegante e poderosa. Mais jovem a subir no topo do pódio de um Mundial, ela ganhou seu primeiro ouro em Helsinque, com 19 anos. Seus ouros olímpicos vieram em grande maioria nas disputas por equipes, sendo quatro seguidos no revezamento 4x400m (2008, 2012, 2016 e 2020). Foram outros dois nos 4x100m (2012 e 2026), além dos 200m rasos de 2012 - foi prata neste aprova em 2004 e 2008, além de ficar em segundo nos 400m rasos em 2016. Por fim, ainda soma um bronze nos 400m em 2016. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave atletismo Los Angeles-2028 Allyson Felix COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes 27.04.26 19h02 Futebol Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% 27.04.26 17h35 Futebol Ex-dirigente, Magnata critica presidência do Remo após derrota para o Cruzeiro: ‘Tragédia anunciada’ Em texto publicado no Instagram, Magnata acusou a direção do Remo de omissão quanto ao momento vivido pela equipe dentro de campo. 27.04.26 15h31 Mais Esportes Inscrições para a Corrida do Círio 2026 estão abertas; saiba como se inscrever Tradicional prova de rua em Belém será realizada nos dias 17 e 18 de outubro. 27.04.26 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31