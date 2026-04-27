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Allyson Felix abandona aposentadoria aos 40 anos por 12ª medalha para os EUA em Los Angeles

Aos 40 anos, a velocista é dona de 11 medalhas olímpicas, sendo a única da história a conseguir sete ouros, uma delas em sua especialidade, os 200 m rasos

Estadão Conteúdo

Uma das maiores atletas da história do atletismo feminino dos Estados Unidos, a multicampeã Allyson Felix abandonou a aposentadoria anunciada há três anos para tentar competir nas Olimpíadas de Los Angeles, seu "quintal de casa."

Aos 40 anos, a velocista é dona de 11 medalhas olímpicas, sendo a única da história a conseguir sete ouros, uma delas em sua especialidade, os 200 m rasos e no qual subiu ao pódio pela primeira vez em Atenas-2004, com a prata.

A atleta explicou que a decisão se fez valer pelo fato de os Jogos Olímpicos de 2028 serem disputados em Los Angeles, sua cidade natal. "É um retorno para casa que acontece uma vez na vida e a única coisa poderosa o suficiente para me trazer de volta", afirmou a atleta.

Allyson Felix tem dois filhos e admite que não está no melhor de sua forma física. Mas explicou que "prefere tentar a ficar no arrependimento." Bastante motivada, a velocista espera voltar às competições oficiais em 2027 para "se garantir" em Los Angels no ano seguinte. Bobby Kersee será seu treinador.

Na brilhante carreira são 31 pódios entre Olimpíada e Campeonatos Mundiais. E desde cedo surpreendendo o planeta com sua corrida elegante e poderosa. Mais jovem a subir no topo do pódio de um Mundial, ela ganhou seu primeiro ouro em Helsinque, com 19 anos.

Seus ouros olímpicos vieram em grande maioria nas disputas por equipes, sendo quatro seguidos no revezamento 4x400m (2008, 2012, 2016 e 2020). Foram outros dois nos 4x100m (2012 e 2026), além dos 200m rasos de 2012 - foi prata neste aprova em 2004 e 2008, além de ficar em segundo nos 400m rasos em 2016. Por fim, ainda soma um bronze nos 400m em 2016.

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