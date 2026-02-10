Allan mostra empolgação em defender o Corinthians: 'Chego para jogar e conquistar títulos'

O volante Allan, um dos quatro reforços solicitados pelo técnico Dorival Júnior, desembarcou em São Paulo para integrar o Corinthians. Emprestado pelo Flamengo, o jogador passará por exames médicos e já demonstra otimismo em sua nova equipe.

Durante seu desembarque nesta terça-feira, o atleta declarou à Band: "Já me considero jogador do Corinthians. Chego para jogar e conquistar títulos com essa camisa". Ele também reconheceu a responsabilidade de se juntar a uma equipe recém-campeã, afirmando estar preparado para o desafio.

A contratação de Allan atende a um pedido antigo de Dorival Júnior, que buscava reposições de peso para o elenco. O volante chega para disputar posição com Raniele, Matheus Pereira e André, além de substituir o lesionado José Martínez, que está praticamente fora da temporada.

Carência no elenco e condição física

O Corinthians enfrentou perdas recentes no meio-campo, como Maicon para o Atlético-MG e Ryan para o Fortaleza. Alex Santana está treinando em separado e fora dos planos, e Martínez e Carrillo estão machucados, evidenciando a necessidade de novos nomes, visto que Charles tem pouca atuação.

Mesmo tendo sido pouco aproveitado no Flamengo de Filipe Luís, Allan se mostra pronto para jogar. "Estava treinando e estou me sentindo bem fisicamente. Preciso apenas pegar ritmo de jogo, e isso é só jogando. Se o Dorival precisar, estou à disposição", afirmou o volante.

Estreia pode ser no Paulistão

O jogador não estará em campo na quinta-feira, quando o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. No entanto, Allan poderá estrear no domingo, contra o São Bernardo, pelo encerramento da fase de classificação do Paulistão, caso sua inscrição seja efetivada até 13 de fevereiro.

Caso a inscrição não ocorra até a primeira data, o volante terá uma nova oportunidade. Ele poderá ser incluído como substituto em uma rodada adicional de inscrições, válida para as quartas de final, cujo prazo se estende até 20 de fevereiro. Cada clube pode realizar até quatro modificações nesta fase.