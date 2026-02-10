Allan mostra empolgação em defender o Corinthians: 'Chego para jogar e conquistar títulos' Jogador foi emprestado pelo Flamengo e já está na capital paulista para a realização dos exames médicos Redação O Liberal com informações da AE 10.02.26 14h57 O volante Allan, um dos quatro reforços solicitados pelo técnico Dorival Júnior, desembarcou em São Paulo para integrar o Corinthians. Emprestado pelo Flamengo, o jogador passará por exames médicos e já demonstra otimismo em sua nova equipe. Durante seu desembarque nesta terça-feira, o atleta declarou à Band: "Já me considero jogador do Corinthians. Chego para jogar e conquistar títulos com essa camisa". Ele também reconheceu a responsabilidade de se juntar a uma equipe recém-campeã, afirmando estar preparado para o desafio. A contratação de Allan atende a um pedido antigo de Dorival Júnior, que buscava reposições de peso para o elenco. O volante chega para disputar posição com Raniele, Matheus Pereira e André, além de substituir o lesionado José Martínez, que está praticamente fora da temporada. Carência no elenco e condição física O Corinthians enfrentou perdas recentes no meio-campo, como Maicon para o Atlético-MG e Ryan para o Fortaleza. Alex Santana está treinando em separado e fora dos planos, e Martínez e Carrillo estão machucados, evidenciando a necessidade de novos nomes, visto que Charles tem pouca atuação. Mesmo tendo sido pouco aproveitado no Flamengo de Filipe Luís, Allan se mostra pronto para jogar. "Estava treinando e estou me sentindo bem fisicamente. Preciso apenas pegar ritmo de jogo, e isso é só jogando. Se o Dorival precisar, estou à disposição", afirmou o volante. Estreia pode ser no Paulistão O jogador não estará em campo na quinta-feira, quando o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. No entanto, Allan poderá estrear no domingo, contra o São Bernardo, pelo encerramento da fase de classificação do Paulistão, caso sua inscrição seja efetivada até 13 de fevereiro. Caso a inscrição não ocorra até a primeira data, o volante terá uma nova oportunidade. Ele poderá ser incluído como substituto em uma rodada adicional de inscrições, válida para as quartas de final, cujo prazo se estende até 20 de fevereiro. Cada clube pode realizar até quatro modificações nesta fase. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians Allan COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo e Atlético-MG vivem momentos semelhantes antes de partida pela Série A; entenda Leão Azul e o Galo mineiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), pela terceira rodada do Brasileirão 10.02.26 15h14 FUTEBOL Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador 10.02.26 14h33 MMA Sport Club Andrei Arlovski conquista título no boxe sem luvas aos 47 anos 10.02.26 12h09 Futebol Entre créditos e débitos, o Papão vai se desenhando 10.02.26 12h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32