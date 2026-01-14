Allan marca, e Palmeiras derrota o Santos em clássico com destaque para goleiros no Paulistão

O Palmeiras derrotou o Santos por 1 a 0, nesta quarta-feira, no primeiro clássico paulista disputado em 2026. Na Arena Crefisa, em um jogo tecnicamente limitado e com exagero na agressividade, o time alviverde encontrou o gol ainda na primeira parte com Allan, após assistência de Flaco López.

Apesar da vitória, o Palmeiras tem mais o que lamentar. Preocupa a situação de Andreas Pereira, que machucou o ombro. O jogo não trouxe a emoção típica de um clássico e esteve um tom acima ao longo dos 90 minutos. As duas equipes mostraram que têm muito o que melhorar para conseguir alcançar seus objetivos em 2026.

O próximo compromisso do Palmeiras está agendado para sábado, novamente em Barueri. A equipe de Abel Ferreira enfrenta o Mirassol, às 20h30. Já o Santos volta a campo somente no domingo, às 20h30, em visita ao Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Na classificação do Paulistão, o Palmeiras fica na ponta provisoriamente com seis pontos e 100% de aproveitamento. O Santos, por sua vez, fica com três pontos e pode terminar a rodada na segunda metade da tabela.

Igor Vinícius, desde o primeiro minuto, adotou uma postura violenta. Cometeu falta dura sobre Flaco López e pouco tempo depois derrubou Andreas Pereira, que machucou o ombro esquerdo e precisou ser substituído, com 15 minutos, por Larson. O santista recebeu cartão amarelo pelo lance.

O estilo agressivo fez com que o jogo não ganhasse intensidade técnica. Houve dificuldade de Palmeiras e Santos na criação de lances perigosos. O fato de a competição ter começado sem o tempo adequado de preparação também limita a capacidade física dos atletas e prejudica o desempenho.

O Palmeiras encontrou o caminho do gol aos 40 minutos. O time alviverde arrancou em velocidade e aproveitou que a zaga santista estava adiantada. Flaco López recebeu passe em profundidade, invadiu a área e viu a saída do goleiro Brazão antes de tocar para trás, e Allan concluir para estufar a rede santista.

Na volta do intervalo, o Santos adotou uma estratégia mais ofensiva e deu alguns sustos em Carlos Miguel. Em resposta, Abel fez duas alterações. Sacou o inoperante Emi Martínez e colocou o jovem Pacheco para proteger melhor a defesa e alçou Vitor Roque, na vaga de Veiga, para reeditar a dupla com Flaco. Vojvoda não ficou parado e colocou Gabigol no lugar de Lautaro Díaz.

As mudanças deram maior movimentação às duas equipes, mas o Santos persistiu como o melhor time em campo no segundo tempo. Gabigol tentou algumas vezes e chegou a arriscar de fora da área, mas parou no bloqueio da defesa.

No acréscimo, Vitor Roque armou contragolpe, deixou Luighi mano a mano com o goleiro santista, que bloqueou a ofensiva alviverde. O Santos obrigou Carlos Miguel a fazer grandes defesas.

Nos minutos finais, houve um pouco mais de tensão de parte a parte, mas, novamente, os times ficaram devendo futebol. Há de se ponderar o curto tempo de preparação em uma pré-temporada que completa 10 dias com campeonato em andamento. O calendário se mostra o principal inimigo do futebol nacional, prejudicando a preparação dos times e sujeitando as equipes a contestações prematuras e os jogadores a lesões pela falta de condicionamento físico.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 SANTOS

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez (Pacheco) e Andreas Pereira (Larson); Riquelme Filipe (Erick Belé) e Allan (Luighi); Raphael Veiga (Vitor Roque) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Ivaldo e Escobar (Lira); Willian Arão (Zé Rafael) e João Schmidt; Rollheiser (Miguelito), Barreal e Thaciano (Robinho Jr.); Lautaro Díaz (Gabigol). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOL - Allan, aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

CARTÕES AMARELOS - Flaco López e Luighi (Palmeiras); Igor Vinícius e Frias (Santos).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Crefisa, em Barueri.