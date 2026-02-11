Capa Jornal Amazônia
Allan é aprovado nos exames médicos e assina com o Corinthians até dezembro: 'Era meu sonho'

Com a chegada de Allan, o Corinthians chega a cinco reforços após se livrar do transfer Ban no começo da temporada

Estadão Conteúdo
fonte

Allan realizou o primeiro treino com a camisa do Corinthians nesta quarta-feira (Rodrigo Coca / Corinthians)

Um dia após desembarcar na capital paulista, o volante Allan foi aprovado nos exames médicos e assinou com o Corinthians até o fim da temporada. O jogador foi emprestado pelo Flamengo e não escondeu a satisfação pelo acerto.

"O Corinthians acertou a contratação do meio-campista Allan. O atleta chega por empréstimo do Flamengo e o clube tem a opção de compra com valor pré-fixado em 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 11 milhões)", oficializou o Corinthians.

Com a chegada de Allan, o Corinthians chega a cinco reforços após se livrar do transfer Ban no começo da temporada. O zagueiro Gabriel Paulista, já titular de Dorival Júnior, o lateral-direito Pedro Milans, o meio-campista Matheus Pereira e o atacante Kaio César (se machucou) foram os outros contratados.

"Era meu sonho estar aqui. Realizá-lo depois de tanto tempo nesta jornada no futebol está sendo muito satisfatório", comemorou Allan, à TV Corinthians. O reforço já participou das atividades desta quarta-feira e está à disposição de Dorival Júnior.

Querendo ser adquirido em definitivo no fim da temporada, Allan terá a concorrência dos titulares Raniele e André no time principal. Matheus Pereira joga mais adiantado, assim como Breno Bidon e Carrillo. Charles pode ser emprestado e José Martínez está com grave lesão no joelho.

