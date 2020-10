Alisson deve retornar ao gol do Liverpool no dia 31 de outubro

O goleiro Alisson voltou aos treinamentos no Liverpool e pode estar disponível para o jogo contra o West Ham no dia 31 de outubro, de acordo com o “Liverpool Echo”. O brasileiro perdeu os dois últimos jogos do Campeonato Inglês por conta de uma lesão no ombro e o time de Jurgen Klopp sofreu nove gols.

A expectativa era de que o arqueiro só pudesse retornar aos gramados em novembro, mas Alisson se recupera bem e já iniciou sessões de treinos individuais, incluindo quedas no campo. Os preparadores físicos do clube acreditam que o problema não irá ser agravado, mas o camisa um deve perder, no mínimo, mais três partidas.

O retorno do brasileiro será tratado como reforço diante das atuações ruins de Adrián e da recente lesão de Virgil van Dijk, que está fora da temporada. O zagueiro Matip, que retornou de lesão no último jogo contra o Everton, também está sendo monitorado pelo departamento médico e físico da equipe.