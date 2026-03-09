Alisson desfalca Liverpool na Champions por desconforto muscular e seleção fica em alerta Por precaução, antes de exames mais detalhados, o Liverpool já o tirou da partida. Estadão Conteúdo 09.03.26 16h17 Alisson é um pilar da Seleção Brasileira (Lucas Figueiredo/ CBF) O técnico Carlo Ancelotti pode ganhar mais uma dor de cabeça na seleção brasileira. Sem Rodrygo por longo período e com o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco, afastado por lesão muscular, desta vez é titular Alisson quem sofre com os problemas clínicos. O goleiro foi não relacionado para jogo do Liverpool na casa do Galatasaray pelas oitavas da Champions League. Assim que saíram os 21 relacionados por Arne Slot, para jogo desta terça-feira, a ausência do goleiro chamou a atenção. Inicialmente, a imprensa inglesa relatou que o brasileiro seria apenas poupado por causa de desgaste muscular. Mas o treinador admitiu, em coletiva, que há um problema muscular leve. Na última atividade antes da viagem para Istambul, o goleiro acusou um desconforto muscular que o impediu de trabalhar até o fim. Por precaução, antes de exames mais detalhados, o Liverpool já o tirou da partida. O georgiano Mamardashvili deve ser o titular na Turquia. "Ali (como se dirige ao goleiro), é claro, estava na sessão (de treinamento) como muitas pessoas puderam ver. Mas, infelizmente, ele sentiu algo no final da sessão", lamentou o técnico Arne Slot. "Avaliamos a situação e decidimos, com ele, que não estaria bom o suficiente jogar amanhã (terça-feira). Então não adiantava viajar." Carlo Ancelotti anuncia os convocados para os jogos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, na segunda-feira, e possivelmente o nome do goleiro estará na lista. Isso pelo fato de o Liverpool deixar no ar a possibilidade de retorno do camisa 1 já no fim de semana. "Definitivamente, há uma chance, porque não esperamos que seja uma grande coisa", acrescentou Slot, esperançoso que tudo não passe de uma leve dor. "Mas, era demais (Alisson) estar disponível para amanhã." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions league Liverpool seleção brasileira Alisson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube 09.03.26 14h41 futebol Re-Pa da final do Parazão leva mais de 46 mil torcedores ao Mangueirão Paysandu superou o Remo e também teve o maior público no clássico 09.03.26 13h49 FUTEBOL Parazão termina sem paralisações pela primeira vez em sete edições; relembre histórico Campeonato foi ameaçado, mas terminou sem suspensões e seguiu corretamente o calendário 09.03.26 12h32 lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 confusão Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão 09.03.26 10h54 futebol Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) 09.03.26 10h13 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20