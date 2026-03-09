Alisson desfalca Liverpool na Champions por desconforto muscular e seleção fica em alerta

O técnico Carlo Ancelotti pode ganhar mais uma dor de cabeça na seleção brasileira. Sem Rodrygo por longo período e com o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco, afastado por lesão muscular, desta vez é titular Alisson quem sofre com os problemas clínicos. O goleiro foi não relacionado para jogo do Liverpool na casa do Galatasaray pelas oitavas da Champions League.

Assim que saíram os 21 relacionados por Arne Slot, para jogo desta terça-feira, a ausência do goleiro chamou a atenção. Inicialmente, a imprensa inglesa relatou que o brasileiro seria apenas poupado por causa de desgaste muscular. Mas o treinador admitiu, em coletiva, que há um problema muscular leve.

Na última atividade antes da viagem para Istambul, o goleiro acusou um desconforto muscular que o impediu de trabalhar até o fim. Por precaução, antes de exames mais detalhados, o Liverpool já o tirou da partida. O georgiano Mamardashvili deve ser o titular na Turquia.

"Ali (como se dirige ao goleiro), é claro, estava na sessão (de treinamento) como muitas pessoas puderam ver. Mas, infelizmente, ele sentiu algo no final da sessão", lamentou o técnico Arne Slot. "Avaliamos a situação e decidimos, com ele, que não estaria bom o suficiente jogar amanhã (terça-feira). Então não adiantava viajar."

Carlo Ancelotti anuncia os convocados para os jogos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, na segunda-feira, e possivelmente o nome do goleiro estará na lista. Isso pelo fato de o Liverpool deixar no ar a possibilidade de retorno do camisa 1 já no fim de semana.

"Definitivamente, há uma chance, porque não esperamos que seja uma grande coisa", acrescentou Slot, esperançoso que tudo não passe de uma leve dor. "Mas, era demais (Alisson) estar disponível para amanhã."