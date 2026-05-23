Alison dos Santos vence etapa da Diamond League com melhor tempo do ano nos 400m com barreiras Estadão Conteúdo 23.05.26 16h02 Alison dos Santos, o Piu, reafirmou sua boa forma e venceu neste sábado os 400m com barreiras na etapa de Xiamen da Diamond League com o melhor tempo de 2026. Dono de dois bronzes olímpicos, Piu marcou 46s72, deixando o recordista mundial da prova, o norueguês Karsten Warholm, que fez 46s82 e ficou com a prata. Caleb Dean, dos EUA, terminou na terceira colocação, bem atrás (47s75). O tempo do brasileiro em Xiamen é o melhor da temporada e superou em mais de um segundo a marca anterior, que era do norte-americano Trevor Bassitt, com 47s82. Outro brasileiro, Matheus Lima, terminou a prova na China em sexto lugar, com 48s22. "Foi uma sensação boa. Eu sempre tento aumentar a velocidade nos 300 metros", afirmou Alison. "Não posso sair rápido demais no começo da prova, então estou animado com o tempo. Estou feliz com isso. Eu não achava que conseguiria correr tão rápido com o tipo de corrida como fiz. Estou orgulhoso." Há uma semana, em Xangai, o brasileiro já havia enfrentado, e vencido Warholm, na prova dos 300m com barreiras. Piu foi o campeão com 33s01, segundo melhor tempo da história da prova, e também assumiu a liderança do ranking mundial. O norueguês foi segundo, com 33s5, e Matheus Lima conquistou o bronze com 33s75. Alison, que treina nos EUA, tem trabalhado a velocidade nesta temporada e conseguiu em 2026 seus melhores tempos nos 200 metros e 400 metros rasos. Antes das etapas da Diamond League, ele disputou o Tom Jones Memorial, nos EUA, em abril, e correu os 200 metros em 20s39 e nos 400 metros fez 44s38, segundo melhor resultado do Brasil na história, atrás apenas do recorde de Sanderlei Parrela, de 44s29, de 1999. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave atletismo Diamond League Alison dos Santos Karsten Warholm COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 ASSALTO Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças 23.05.26 10h06 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16 basquete Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo 22.05.26 21h21