Alison dos Santos vai à semi no Mundial; Brasil volta à final do salto com vara após 10 anos Estadão Conteúdo 15.09.25 9h42 Alison dos Santos, o Piu, grande esperança brasileira de medalha no Mundial de Atletismo de Tóquio, começou a competição economizando energias, mas se garantindo na semifinal dos 400m com barreiras. Outros quatro atletas também avançaram nesta segunda-feira, enquanto o Brasil garantiu a volta à final do salto com varas feminino após 10 anos, com Juliana Campos avançando em primeiro no domingo à noite (horário brasileiro). No Estádio Nacional de Tóquio, onde ganhou o bronze olímpico em 2021, Piu ficou em segundo em sua bateria, com 48s48, atrás de Bassem Hemieda, do Catar, marca bem abaixo do seu recorde pessoal de 46s29. O atleta se poupou já mirando a semifinal de quarta-feira, onde terá os compatriotas Matheus Lima (48s15) e Francisco Viana (48s69) também na busca pelas oito vagas da decisão. Principais concorrentes do brasileiro, o norueguês Karsten Warholm, atual campeão e dono do recorde mundial (45s94) e o norte-americano Rai Benjamin, campeão olímpico em Paris-2024, também se garantiram com marcas bem modestas: 48s56 e 48s15, respectivamente. O começo das atividades desta segunda-feira também trouxe boas notícias entre os brasileiros nas eliminatórias dos 110m com barreiras, nas quais Eduardo de Deus, com 13s45 e Thiago Ornelas, com 13,52, também confirmaram presença nas semifinais. JULIANA CAMPOS VAI À FINAL COM MELHOR MARCA NO SALTO COM VARA Com uma apresentação perfeita, sem erros em suas tentativas, Juliana Campos avançou à decisão do salto com vara, também agendada para quarta-feira, com a melhor marca entre as finalistas. A brasileira saltou 4,60m, recolocando o País em uma final após 10 anos. Fabiana Murer levou a prata no Mundial de Pequim, em 2015, com 4,85m (mesma marca que rendeu o ouro em Daegu-2011), e Juliana Campos tentará recolocar o País no pódio. A atleta tem como melhor marca pessoal um 4,76m obtido este ano em Silandro, na Itália, e tentará melhorar seu desempenho na busca por uma medalha em Tóquio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave atletismo Campeonato Mundial Alison dos Santos Juliana Campos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Em casa, Paysandu conquistou apenas um ponto no returno da Série B; confira Clube bicolor empatou com o América-MG na última rodada e segue na lanterna do campeonato 15.09.25 9h26 Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00 Carlos Ferreira O futebol cobra respeito dos mal educados 14.09.25 8h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Everson cobra justiça após importunação sexual à filha de 13 anos por torcedores do Atlético-MG 15.09.25 8h47 Futebol Remo adota rígido protocolo de nutrição esportiva como pilar de preparação na Série B Com protocolos individualizados, o Leão Azul aposta na nutrição para manter desempenho e reduzir riscos de lesão 14.09.25 7h30