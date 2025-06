Alexsandro celebra 1ª convocação para seleção e exalta trajetória: 'Para estar aqui foi mérito'

Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira e integrando a lista que inaugura a "era Carlo Ancelotti" na CBF, Alexsandro, zagueiro do Lille, não escondeu a satisfação por realizar o sonho de servir o time nacional. Em seu primeiro discurso, o tom foi de confiança e orgulho por sua trajetória.

"Saí de uma comunidade bem carente. Deixei minha família para trás com 19 anos e atravessei o oceano. Não foi fácil, mas foram momentos de aprendizado. Para estar aqui, tudo foi fruto de dedicação e trabalho. Não foi nada dado e estou aqui por mérito", afirmou o jogador em entrevista à CBFTV.

Chegar à seleção tendo o seu esforço reconhecido por um dos treinadores mais vitoriosos do cenário mundial torna esse momento mais especial. Alexsandro, no entanto, afirmou que a responsabilidade de fazer um bom papel só aumenta.

"Poder ser selecionado por ele é motivo de muita alegria e quero corresponder dentro de campo", disse. "Estamos falando de um dos treinadores que acumulou títulos e títulos pelo Real Madrid e que hoje está aqui na nossa seleção", comentou.

Com 1,91 m, Alexandro foi um dos destaques do Campeonato Francês. O fato de jogar em uma competição menos badalada do que outros torneios europeus não inibe o atleta que vê nesta convocação, a chance de mostrar o seu futebol em nível nacional pela seleção.

"Tenho certeza de que depois dessa convocação, o povo brasileiro vai passar a acompanhar mais o Campeonato Francês. Não existe só o Paris Saint-Germain. Temos outras boas equipes também", declarou.

Sobre os jogos contra o Equador (adversário desta quinta) e Paraguai (rival do Brasil no próximo dia 10), o defensor disse esperar bastante dificuldade. " Tenho certeza de que não serão fáceis esses dois duelos, mas o objetivo tem de ser de vitória", completou.

Quarto colocado com 21 pontos, a seleção brasileira aparece empatada com o Uruguai. A Argentina lidera a competição de forma isolada (31), enquanto a seleção equatorianos ocupa o segundo lugar na tabela de classificação.