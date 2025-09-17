Alexander-Arnold desfalca Real Madrid por até um mês após exama constatar lesão muscular Estadão Conteúdo 17.09.25 13h13 Contratado pelo Real Madrid no fim de maio, o defensor Trent Alexsander-Arnold é o mais novo desfalque do técnico Xabi Alonso. Ele sofreu uma lesão muscular na perna esquerda na vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, na terça-feira, pela Champions League, e pode ficar fora por até um mês. Nesta temporada, o lateral-direito entrou em campo cinco vezes com a camisa do novo clube. O atleta esteve presente nas quatro rodadas do Campeonato Espanhol, além do confronto com os franceses pela dos Campeões. Alexander-Arnold teve de ser substituído aos cinco minutos de jogo, no Santiago Bernabéu. O clube espanhol informou que os exames realizados nesta quarta-feira mostraram que o jogador da seleção inglesa tem uma "lesão muscular no tendão da perna esquerda". O Real Madrid acrescentou que a disponibilidade de Alexander-Arnold está "pendente de evolução", embora a expectativa seja de que ele possa ficar afastado por cerca de um mês e meio. No lance da contusão, Alexander-Arnold corria sozinho quando parou e colocou a mão na parte de trás da perna esquerda. Ele se jogou no chão para aguardar atendimento médico e acabou sendo substituído por Dani Carvajal, que foi expulso na partida por dar uma cabeçada no goleiro adversário Gerónimo Rulli. Recém-chegado ao clube, o atleta deixou o Liverpool e foi contratado pelo Real Madrid no fim de maio como um dos grandes nomes para a temporada atual. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Real Madrid Alexander-Arnold lesão desfalque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Probabilidade UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém 17.09.25 11h58 Probabilidade UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91% Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha 17.09.25 11h03 Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira 17.09.25 7h00 CÍRIO 2025 Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda 16.09.25 22h09 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56