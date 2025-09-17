Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Alexander-Arnold desfalca Real Madrid por até um mês após exama constatar lesão muscular

Estadão Conteúdo

Contratado pelo Real Madrid no fim de maio, o defensor Trent Alexsander-Arnold é o mais novo desfalque do técnico Xabi Alonso. Ele sofreu uma lesão muscular na perna esquerda na vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, na terça-feira, pela Champions League, e pode ficar fora por até um mês.

Nesta temporada, o lateral-direito entrou em campo cinco vezes com a camisa do novo clube. O atleta esteve presente nas quatro rodadas do Campeonato Espanhol, além do confronto com os franceses pela dos Campeões.

Alexander-Arnold teve de ser substituído aos cinco minutos de jogo, no Santiago Bernabéu. O clube espanhol informou que os exames realizados nesta quarta-feira mostraram que o jogador da seleção inglesa tem uma "lesão muscular no tendão da perna esquerda".

O Real Madrid acrescentou que a disponibilidade de Alexander-Arnold está "pendente de evolução", embora a expectativa seja de que ele possa ficar afastado por cerca de um mês e meio.

No lance da contusão, Alexander-Arnold corria sozinho quando parou e colocou a mão na parte de trás da perna esquerda. Ele se jogou no chão para aguardar atendimento médico e acabou sendo substituído por Dani Carvajal, que foi expulso na partida por dar uma cabeçada no goleiro adversário Gerónimo Rulli.

Recém-chegado ao clube, o atleta deixou o Liverpool e foi contratado pelo Real Madrid no fim de maio como um dos grandes nomes para a temporada atual.

