Alcaraz vira sobre Djokovic, leva o Australian Open e fecha o ciclo de Grand Slams aos 22 anos O tenista já era bicampeão do US Open, de Roland Garros e de Wimbledon Estadão Conteúdo 01.02.26 9h12 Carlos Alzaraz venceu o Australian Open (Instagram @australianopen) Atual número 1 do mundo, Carlos Alcaraz nunca havia passado das quartas de final do Australian Open. Quando o fez, arrancou para conquistar o Grand Slam que lhe faltava e se tornar, aos 22 anos, o mais jovem tenista a fechar o ciclo com os quatro troféus de Grand Slams - já era bicampeão do US Open, de Roland Garros e de Wimbledon. Após um início lento, o espanhol imprimiu seu ritmo para derrotar, de virada, o experiente Novak Djokovic, 38 anos, e conquistar o inédito troféu na Austrália por 3 sets a 1, parciais de 2/6, 6/2, 6/3 e 7/5, em uma batalha de 3h02, neste domingo, no Melbourne Park. Com o resultado, Alcaraz superou o conterrâneo Rafael Nadal, que acompanhou a partida da primeira fila, ao conquistar os quatro majors do circuito aos 22 anos - Nadal tinha 24 quando fechou o ciclo no US Open em 2010. A derrota teve um gosto amargo para Novak Djokovic, que sentiu o esgotamento físico após uma dura partida de mais de 4 horas contra Jannik Sinner na semifinal. Maior vencedor de títulos no Australian Open, com 10 taças, e de Grand Slams, com 24, ele desperdiçou a chance de superar a australiana Margaret Court como recordista absoluto de majors. De quebra, não conseguiu quebrar a hegemonia da dupla Alcaraz e Sinner, que conquistaram os últimos nove troféus da categoria. Apesar do revés, ele passará ao posto de 3 do mundo nesta segunda-feira. Diante das lendas do tênis que ocupavam a primeira fila na arquibancada da Rod Laver Arena, Djokovic foi dominante no primeiro set. Após um início equilibrado, o sérvio pressionou o número 1 do mundo e aproveitou um de seu três break points no quarto game para quebrar o serviço de Alcaraz e abrir 3/1. O espanhol, que sofreu com cãibras na dura batalha com Alexander Zverev na semifinal, demorou a se encontrar em quadra e levou outra quebra no oitavo game, caindo por 6/2, em apenas 33 minutos, graças ao saque potente de Djokovic - foram 93% a 67% de aproveitamento no primeiro serviço. Em desvantagem, Alcaraz entrou de vez no jogo no segundo set. Com um saque mais agressivo - foram 3 aces na parcial - e ocupando melhor os espaços, o espanhol conseguiu a quebra logo no terceiro game e, controlando a partida, aproveitou seus dois break points no sétimo para ampliar a vantagem para 5/2, fechando a parcial em 6/2 no game seguinte. O terceiro set foi o mais equilibrado, com os dois tenistas confirmando seus saques até o quinto game, quando Alcaraz imprimiu um ritmo forte e quebrou o serviço do sérvio. Demonstrando cansaço e com apenas 52% de aproveitamento no primeiro saque, Djokovic reduziu a intensidade e cedeu outro game, após salvar quatro set points, deixando o espanhol vencer o set em 6/3. Na quarta parcial, mesmo sentindo o cansaço com os ralis cada vez mais longos e perdendo força no saque, Djokovic manteve a disputa equilibrada game a game com o espanhol, que, mais agressivo e sólido, era pouco ameaçado em seu serviço - só teve um break point contrário no nono game - e pressionava nos saques do sérvio. O número 4 do mundo conseguiu salvar cinco break points no segundo game, mas não resistiu e sofreu a quebra que definiu a partida no 12º game, encerrado em 7/5, levando Alcaraz ao título que lhe faltava. 