Alcaraz surpreende mundo do tênis e anuncia rompimento de longa parceria com Carlos Ferrero A jornada de Ferrero com Alcaraz teve início em 2018, quando o tenista espanhol dava os primeiros passos na modalidade e tinha 16 anos Redação O Liberal com informações da AE 17.12.25 10h57 Carlos Alcaraz, tenista (Divulgação/ Rio Open) O mundo do tênis foi surpreendido nesta quarta-feira com o anúncio de Carlos Alcaraz. O número um do ranking da ATP informou o fim da parceria com seu treinador, Juan Carlos Ferrero. A notícia do rompimento foi divulgada por meio de uma postagem nas redes sociais do atleta. Em sua mensagem, Alcaraz expressou a dificuldade da decisão. "É muito difícil, para mim, escrever este post… Depois de mais de sete anos juntos, Juanki e eu decidimos encerrar nossa parceria como treinador e jogador", declarou o tenista. Ele prosseguiu agradecendo ao agora ex-treinador: "Obrigado por transformar meus sonhos de infância em realidade. Começamos essa jornada quando eu era apenas uma criança, e durante todo esse tempo você me acompanhou em uma viagem incrível, dentro e fora das quadras. E eu aproveitei cada passo dela ao seu lado". A trajetória de sucesso da dupla A colaboração entre Alcaraz e Ferrero teve início em 2018, época em que o tenista espanhol dava os primeiros passos na modalidade, aos 16 anos. Desde o começo da parceria até o topo do ranking neste fim de 2025, foram conquistados 24 títulos no circuito da ATP, sendo seis deles em Grand Slams. O tenista comentou sobre o auge da jornada: "Chegamos ao topo, e sinto que, se nossos caminhos no esporte tivessem que se separar, que fosse lá de cima. Do lugar para o qual sempre trabalhamos e sempre aspiramos chegar", publicou Alcaraz. Recordes e o legado da parceria A parceria com Ferrero rendeu a Alcaraz não apenas títulos, mas também uma marca histórica. Sob a orientação do treinador, ele se tornou o tenista mais jovem a atingir a posição de número 1 do mundo. Atualmente, o espanhol acumula 50 semanas na liderança do ranking da ATP. Em seu comunicado final, Alcaraz reiterou seu agradecimento e desejou sucesso ao ex-treinador. "Desejo tudo de bom para você em tudo que está por vir. Me conforta saber que demos tudo de nós, que oferecemos tudo um ao outro", concluiu o atleta sobre a mudança. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Alcaraz Ferrero rompimento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Futebol Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria 17.12.25 11h16 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46