Alcaraz surpreende mundo do tênis e anuncia rompimento de longa parceria com Carlos Ferrero

O mundo do tênis foi surpreendido nesta quarta-feira com o anúncio de Carlos Alcaraz. O número um do ranking da ATP informou o fim da parceria com seu treinador, Juan Carlos Ferrero. A notícia do rompimento foi divulgada por meio de uma postagem nas redes sociais do atleta.

Em sua mensagem, Alcaraz expressou a dificuldade da decisão. "É muito difícil, para mim, escrever este post… Depois de mais de sete anos juntos, Juanki e eu decidimos encerrar nossa parceria como treinador e jogador", declarou o tenista.

Ele prosseguiu agradecendo ao agora ex-treinador: "Obrigado por transformar meus sonhos de infância em realidade. Começamos essa jornada quando eu era apenas uma criança, e durante todo esse tempo você me acompanhou em uma viagem incrível, dentro e fora das quadras. E eu aproveitei cada passo dela ao seu lado".

A trajetória de sucesso da dupla

A colaboração entre Alcaraz e Ferrero teve início em 2018, época em que o tenista espanhol dava os primeiros passos na modalidade, aos 16 anos. Desde o começo da parceria até o topo do ranking neste fim de 2025, foram conquistados 24 títulos no circuito da ATP, sendo seis deles em Grand Slams.

O tenista comentou sobre o auge da jornada: "Chegamos ao topo, e sinto que, se nossos caminhos no esporte tivessem que se separar, que fosse lá de cima. Do lugar para o qual sempre trabalhamos e sempre aspiramos chegar", publicou Alcaraz.

Recordes e o legado da parceria

A parceria com Ferrero rendeu a Alcaraz não apenas títulos, mas também uma marca histórica. Sob a orientação do treinador, ele se tornou o tenista mais jovem a atingir a posição de número 1 do mundo. Atualmente, o espanhol acumula 50 semanas na liderança do ranking da ATP.

Em seu comunicado final, Alcaraz reiterou seu agradecimento e desejou sucesso ao ex-treinador. "Desejo tudo de bom para você em tudo que está por vir. Me conforta saber que demos tudo de nós, que oferecemos tudo um ao outro", concluiu o atleta sobre a mudança.