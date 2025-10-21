Alcaraz reforça Espanha no Final 8 da Davis após ausência por 'fadiga'; Sinner desfalca Itália Estadão Conteúdo 21.10.25 9h37 Carlos Alcaraz será o grande nome da Espanha na busca pelo título da Copa Davis em Bologna, na Itália. O líder do ranking da ATP foi convocado pelo técnico David Ferrer após desfalcar seu país contra a Dinamarca, em setembro, por "fadiga e dores musculares". O astro será a esperança espanhola no Final 8, entre 18 e 23 de novembro. Além de Alcaraz, Ferrer chamou Jaume Munar, Pedro Martinez e Marcel Granollers - um quinto nome ainda será anunciado no futuro. A equipe, dona de seis títulos (2000, 2004, 2008, 2009 , 2011 e 2019) tentará findar com um jejum que já dura cinco anos. "Estou muito animado e ansioso por ter Carlos Alcaraz no Final 8", celebrou Ferrer, que ainda ressaltou a força do time. "Marcel Granollers já está recuperado da lesão sofrida no US Open, e também teremos jogadores importante em Bologna, casos de Jaume Munar e Pedro Martínez." O treinador espanhol não escondeu a preocupação com a República Checa, em sua visão, uma das mais fortes desta reta final da Davis. "É um dos adversários mais difíceis que poderíamos ter, mas aceitamos isso (sorteio). No final, se quisermos ganhar a Copa Davis, temos que competir contra todos, então não é grande coisa", disse, sem importar com a pressão da torcida e dos rivais. "Emocionalmente (os convocados), vão nos ajudar muito porque o clima da equipe é muito bom e jogadores que não tinham antes agora têm a experiência de competir sob pressão." Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Alcaraz revelou sua obsessão em ganhar a Copa Davis por seu país: "Quero tatuar a Copa Davis," disse o jovem tenista de 23 anos. Ele costuma cravar em seu corpo os grandes títulos vencidos no circuito mundial. O sorteio das quartas de final realizado pela Federação Internacional de Tênis (ITF) para definir os jogos colocou a República Checa no caminho da Espanha, em jogos agendados para o dia 20. Em caso de avanço, os espanhóis terão pela frente nas semifinais o ganhador de Argentina x Alemanha, que jogam no mesmo dia. CAMPEÃ ITÁLIA SEM SINNER Do outro lado da chave, a atual campeã Itália, sem seu astro Jannik Sinner (anunciou que precisará de uma semana de descanso), terá pelo caminho a Áustria em jogos agendados para o dia 19. A anfitriã é favorita, mesmo sem o ex-número 1 do mundo, e entrará em quadra sabendo com quem pode cruzar, já que França e Bélgica se encaram na véspera. Resta saber como será o comportamento em quadra com o desfalque de última hora. O técnico Filippo Volandri admitiu que "Jannik Sinner não estará disponível para esta fase final" e convocou Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Flávio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Copa Davis Final 8 Espanha Itália Carlos Alcaraz Jannik Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraense conquista o tetracampeonato mundial de kickboxing no País de Gales Kelson Barbosa foi um dos destaques do torneio e garantiu mais um título para a carreira 21.10.25 9h04 FUTEBOL Rossi: chegou falando em Série A, mas pode ser rebaixado com o Paysandu e ter contrato rescindido Jogador de 32 anos pode estar de saída do Papão; ele ficou de fora das últimas duas partidas do clube por opção técnica 20.10.25 19h45 corrida de rua Corrida do Círio 2025 terá pagode e brega marcante; veja atrações e dias das entregas dos kits Provas de 5K, 10K e Corridinha do Círio animam fim de semana com música e celebração no Portal da Amazônia 20.10.25 18h58 SÉRIE B “Deus tem um propósito em todas as coisas”, diz Marcelo Rangel após cirurgia no joelho Goleiro do Remo agradeceu à família, torcida e equipe médica pelo apoio após sofrer lesão durante vitória sobre o Athletic-MG pela Série B 20.10.25 18h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 0h05 SÉRIE A É LOGO ALI Remo precisa de apenas 3 vitórias para praticamente garantir acesso à Série A Projeção matemática indica que o Leão pode garantir o retorno à Série A com 62 pontos somados. Se vencer as 3 partidas que restam em casa, ultrapassa esse índice. 20.10.25 16h16 EMPATE Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. 20.10.25 22h38