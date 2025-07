Alcaraz leva susto, mas derrota Struff e garante vaga nas oitavas de final de Wimbledon

Atual bicampeão de Wimbledon, Carlos Alcaraz manteve vivo o objetivo de buscar mais uma final no Grand Slam inglês nesta sexta-feira, ao superar o alemão Jan-Lennard Struff, 125º do ranking, por 3 sets a 1, parciais de 6/1, 3/6, 6/3 e 6/4. O resultado assegurou o número dois do mundo nas oitavas de final. No jogo, apesar de um primeiro set arrasador, o favorito teve trabalho no restante do confronto contra o veterano de 35 anos. Ele perdeu a segunda parcial e precisou de 2h25 para superar o adversário.

A fase, no entanto, é altamente favorável para o espanhol que vem de títulos nos torneios de Roma e Roland Garros (no saibro), além da conquista do ATP 500 de Queens (na grama). Esta foi a sua 45ª vitória em 50 partidas na temporada.

A sequência em Wimbledon reserva um grande confronto na próxima etapa. O seu próximo rival vai ser Andrey Rublev (14º na lista da ATP), que venceu o francês Adrian Mannarino (123º) por 3 sets a 0, parciais de 7/5, 6/2 e 6/3. No retrospecto com o tenista russo, Alcaraz tem duas vitórias uma derrota em três desafios.

No duelo, o primeiro set foi um "atropelo". Ele conseguiu duas quebras, venceu cinco games consecutivos e não deu chances ao oponente impondo um 6/1. Na volta, o panorama mudou e Struff disse a que veio. Variando as bolas curtas e longas, ele também apostou na eficiência do seu saque. Dessa forma, o veterano de 35 anos surpreendeu o favorito e estabeleceu o empate aplicando um 6/3.

O terceiro set começou de forma equilibrada. Struff emplacou quatro aces, mas não teve tranquilidade suficiente para impor o seu jogo. Alcaraz foi cirúrgico em seus golpes, manteve o rival no fundo da quadra e voltou a ficar em vantagem triunfando com um 6/3.

A quarta parcial contou com a eficiência nos serviços. A primeira quebra veio somente no nono game, quando Alcaraz adquiriu a vantagem no erro do alemão. Com o saque na mão, e bastante confiante, o espanhol confirmou o seu serviço e fechou a partida em 3 sets a 1 estabelecendo o 6/4.