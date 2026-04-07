Alcaraz diz que Sinner vai ultrapassá-lo no topo do ranking: 'Vou perder o posto de número 1'

O espanhol Carlos Alcaraz admitiu nesta terça-feira que vai ser superado pelo italiano Jannik Sinner no topo do ranking. Só não precisou se já em Monte Carlo, nesta semana, ou no aberto de Barcelona, torneio subsequente ao Masters 1000 e nos quais defende muitos pontos.

Como estava suspenso por doping, o italiano não esteve nessas disputas em 2025 e tudo o que fizer agora, somará pontos preciosos, enquanto Alcaraz defende os 1000 pontos do título de 2025 em Monte Carlo, além do vice em Barcelona.

"Vou perder o posto de número 1 do mundo em algum momento. Não sei se será neste torneio ou em outro", admitiu Alcaraz após fazer 6/1 e 6/3 sobre o argentino Sebastian Baez na estreia, nesta terça-feira, dia no qual Sinner também ganhou sem dificuldades.

"Tenho de defender muitos pontos que serão muito difíceis. Mesmo que eu consiga defendê-los, Jannik vai somar alguns pontos... Vou tentar jogar o meu melhor e ver o que acontece, mas o posto de número 1 não está nos meus planos agora", explicou, já conformado em cair para o segundo posto.

"Estou apenas tentando me sentir da melhor forma possível nas quadras de saibro e vamos ver como será a temporada no saibro", completou, já tentando focar no duelo das oitavas de final, agendado para quinta-feira.