Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Alcaraz diz que Sinner vai ultrapassá-lo no topo do ranking: 'Vou perder o posto de número 1'

Como estava suspenso por doping, o italiano não esteve nessas disputas em 2025

Estadão Conteúdo

O espanhol Carlos Alcaraz admitiu nesta terça-feira que vai ser superado pelo italiano Jannik Sinner no topo do ranking. Só não precisou se já em Monte Carlo, nesta semana, ou no aberto de Barcelona, torneio subsequente ao Masters 1000 e nos quais defende muitos pontos.

Como estava suspenso por doping, o italiano não esteve nessas disputas em 2025 e tudo o que fizer agora, somará pontos preciosos, enquanto Alcaraz defende os 1000 pontos do título de 2025 em Monte Carlo, além do vice em Barcelona.

"Vou perder o posto de número 1 do mundo em algum momento. Não sei se será neste torneio ou em outro", admitiu Alcaraz após fazer 6/1 e 6/3 sobre o argentino Sebastian Baez na estreia, nesta terça-feira, dia no qual Sinner também ganhou sem dificuldades.

"Tenho de defender muitos pontos que serão muito difíceis. Mesmo que eu consiga defendê-los, Jannik vai somar alguns pontos... Vou tentar jogar o meu melhor e ver o que acontece, mas o posto de número 1 não está nos meus planos agora", explicou, já conformado em cair para o segundo posto.

"Estou apenas tentando me sentir da melhor forma possível nas quadras de saibro e vamos ver como será a temporada no saibro", completou, já tentando focar no duelo das oitavas de final, agendado para quinta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Masters 1000 de Monte Carlo

Carlos Alcaraz

Jannik Sinner

ranking da ATP
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo: Tchamba lamenta empate contra o Grêmio e cita trabalho de Léo Condé

Zagueiro Tchamba afirmou que o trabalho no Remo vem sendo bem feito e citou crescimento da equipe na temporada

07.04.26 18h27

futebol

Contra o Grêmio, Remo não sofre gol pela primeira vez no Brasileirão 2026

Time azulino tem uma das defesas mais vazadas no campeonato, com 17 gols sofridos

07.04.26 11h58

futebol

Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano

Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre

07.04.26 10h59

futebol

Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores

Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino

07.04.26 9h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta terça-feira

07.04.26 7h00

Copa Libertadores da América

La Guaira x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/04) pela Libertadores

Deportivo La Guaira e Fluminense jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

07.04.26 18h00

futebol

Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo

Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul

07.04.26 9h00

Copa Sul-Americana

Barracas x Vasco: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/04) pela Copa Sulamericana

Barracas e Vasco da Gama jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo

07.04.26 18h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda