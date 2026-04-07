Alcaraz diz que Sinner vai ultrapassá-lo no topo do ranking: 'Vou perder o posto de número 1' Como estava suspenso por doping, o italiano não esteve nessas disputas em 2025 Estadão Conteúdo 07.04.26 20h33 O espanhol Carlos Alcaraz admitiu nesta terça-feira que vai ser superado pelo italiano Jannik Sinner no topo do ranking. Só não precisou se já em Monte Carlo, nesta semana, ou no aberto de Barcelona, torneio subsequente ao Masters 1000 e nos quais defende muitos pontos. Como estava suspenso por doping, o italiano não esteve nessas disputas em 2025 e tudo o que fizer agora, somará pontos preciosos, enquanto Alcaraz defende os 1000 pontos do título de 2025 em Monte Carlo, além do vice em Barcelona. "Vou perder o posto de número 1 do mundo em algum momento. Não sei se será neste torneio ou em outro", admitiu Alcaraz após fazer 6/1 e 6/3 sobre o argentino Sebastian Baez na estreia, nesta terça-feira, dia no qual Sinner também ganhou sem dificuldades. "Tenho de defender muitos pontos que serão muito difíceis. Mesmo que eu consiga defendê-los, Jannik vai somar alguns pontos... Vou tentar jogar o meu melhor e ver o que acontece, mas o posto de número 1 não está nos meus planos agora", explicou, já conformado em cair para o segundo posto. "Estou apenas tentando me sentir da melhor forma possível nas quadras de saibro e vamos ver como será a temporada no saibro", completou, já tentando focar no duelo das oitavas de final, agendado para quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Monte Carlo Carlos Alcaraz Jannik Sinner ranking da ATP COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo: Tchamba lamenta empate contra o Grêmio e cita trabalho de Léo Condé Zagueiro Tchamba afirmou que o trabalho no Remo vem sendo bem feito e citou crescimento da equipe na temporada 07.04.26 18h27 futebol Contra o Grêmio, Remo não sofre gol pela primeira vez no Brasileirão 2026 Time azulino tem uma das defesas mais vazadas no campeonato, com 17 gols sofridos 07.04.26 11h58 futebol Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre 07.04.26 10h59 futebol Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino 07.04.26 9h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta terça-feira 07.04.26 7h00 Copa Libertadores da América La Guaira x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/04) pela Libertadores Deportivo La Guaira e Fluminense jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 07.04.26 18h00 futebol Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul 07.04.26 9h00 Copa Sul-Americana Barracas x Vasco: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/04) pela Copa Sulamericana Barracas e Vasco da Gama jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo 07.04.26 18h00