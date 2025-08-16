Alcaraz derrota Zverev e garante novo capítulo da rivalidade com Sinner na final de Cincinnati Estadão Conteúdo 16.08.25 21h43 O espanhol Carlos Alcaraz garantiu mais um capítulo de sua rivalidade com o italiano Jannik Sinner ao vencer o alemão Alexander Zverev, que sofreu com problemas físicos, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3) neste sábado e se classificar para a decisão do Cincinnati Open, que acontece na segunda-feira. Será o quarto torneio seguido decidido pelo líder (Sinner) e vice-líder do ranking, quando ambos estão na chave. Alcaraz triunfou no saibro do Masters 1000 de Roma e Roland Garros, enquanto o italiano foi campeão na grama de Wimbledon. Agora, na quadra dura de Cincinnati, Sinner defende uma invencibilidade na superfície de 26 partidas. O último a vencê-lo no piso foi justamente Alcaraz na final do ATP 500 de Pequim em 2024. Antes de encontrar Sinner pela 14ª vez, Alcaraz precisou de 1h45 para superar Zverev, que teve problemas físicos no segundo set, e empatar o confronto direto com o número três do mundo em 6 a 6. O primeiro set foi bem equilibrado, mas Alcaraz foi mais incisivo nos momentos importantes. No quarto game, o espanhol salvou três break points seguidos, saindo de 0/40 para empatar o jogo em 2 a 2. No sétimo game, foi a vez de Zverev tentar escapar das chances de o rival quebrar seu saque. O alemão salvou um break point, mas cedeu o game na disputa seuinte. Com 4 a 3 e saque, Alcaraz só precisou manter seus serviços e, com um ace, fechar o primeiro set em 6/4 em 53 minutos. O segundo set começou com duas quebras em sequência. Alcaraz venceu o primeiro game, mas na sequência, com quatro dupla faltas, permitiu que o alemão devolvesse a quebra. Zverev demonstrou problemas físicos, mas mesmo assim confirmou seu serviço. O alemão solicitou atendimento médico e foi ao vestiário para isso. Na retomada do jogo, Zverev confirmou seu serviço, mas demonstrava dificuldade de movimentação, principalmente quando Alcaraz concentrava as ações em seu lado esquerdo. No sétimo game, quando sacava, Zverev foi quebrado sem fazer ponto. Ele então pediu para trocar os tênis. O alemão viu o rival confirmar seu serviço novamente sem marcar pontos e quando foi sacar para se manter no jogo não conseguiu oferecer resistência. Alcaraz fechou em 6/3, mas não comemorou. "Feliz pela final, mas me sinto mal pelo Sascha. Desejo o melhor para ele", escreveu Alcaraz na câmera de transmissão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Cincinnati Open Carlos Alcaraz Zverev COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 REFORÇO Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz 16.08.25 15h38 SÉRIE B Remo decepciona mais uma vez em casa e só empata com o Botafogo-SP O Leão estaciona nos 34 pontos e pode perder a quinta posição ainda nesta rodada. O próximo jogo do time será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira 16.08.25 18h06