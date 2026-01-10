Alcaraz derrota Sinner em jogo de exibição milionário na Coreia do Sul Em partida de exibição mais descontraída, disputada na Coreia do Sul, o espanhol triunfou Estadão Conteúdo 10.01.26 11h03 Depois de tornar Jannik Sinner, seu principal concorrente ao topo do ranking da ATP, uma de suas maiores vítimas no ano passado, Carlos Alcaraz iniciou 2026 com nova vitória sobre o italiano. Em partida de exibição mais descontraída, disputada na Coreia do Sul, o espanhol triunfou na madrugada deste sábado em dois sets diretos, por 7/5 e 7/6 (8/6), no Hyundai Card Super Match, em Incheon, em preparação para o Australian Open. "Jogos de exibição são diferentes. Você fica um pouco mais relaxado e também entretém um pouco mais o público com golpes e ações diferentes na quadra", afirmou Sinner, que trocou de lugar com um jovem espectador no quinto game do segundo set. O italiano se sentou na arquibancada e cedeu sua raquete para o garoto bater bola com Alcaraz - e ganhar o ponto do espanhol, sob aplausos. "Foi uma partida divertida, por isso viemos aqui. Obviamente, o objetivo principal é a Austrália", acrescentou o atual bicampeão do Grand Slam. Para levar o tri, o italiano terá de reverter uma incômoda freguesia diante do principal adversário. Alcaraz venceu quatro dos seus seis confrontos com Sinner em 2025, incluindo as finais de Roland Garros e do Aberto dos Estados Unidos. O duelo foi equilibrado e a única quebra, de Alcaraz, veio no 12º game do primeiro set, o que lhe rendeu a vitória parcial. O espanhol salvou dois break points no segundo set e levou a melhor no tie-break, liquidando o confronto em 1h48. Cada um dos tenistas embolsou cerca de R$ 12,5 milhões para entrar em quadra no país asiático. As cifras são altíssimas. O valor é maior do que ganhará, por exemplo, o segundo colocado do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. Para se ter uma ideia, o prêmio previsto para o campeão do Australian Open é de cerca de R$ 14 milhões. Vencedores dos últimos oito títulos de Grand Slam do circuito, tanto Alcaraz quanto Sinner decidiram não participar de torneios oficiais antes do Australian Open, que começa no dia 18 de janeiro, e tiveram na Coreia do Sul a única preparação para o torneio neste ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis exibição Alcaraz Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00