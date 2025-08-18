Alan Franco celebra com a família a renovação com o São Paulo até 2028: 'Clube que eu amo' Estadão Conteúdo 18.08.25 15h43 O São Paulo oficializou nesta segunda-feira a renovação de contrato com o zagueiro Alan Franco até 31 de dezembro de 2028. O acordo já estava certo faz alguns dias, mas o time realizou dois jogos longe de casa e faltava a assinatura. O argentino celebrou o novo vínculo. "O São Paulo definiu a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco. O vínculo, que se encerraria no fim deste ano, foi ampliado até 31 de dezembro de 2028", anunciou o clube, com o sorridente defensor ao lado dos dirigentes tricolores e também com a presença de seus familiares (mulher e quatro filhos) na assinatura do novo acordo. "É uma felicidade muito grande. Faz tempo que eu vinha com esse desejo, graças a Deus deu tudo certo", comemorou Alan Franco, titular absoluto no esquema do técnico Hernán Crespo de três defensores, e que cresceu muito de rendimento nos últimos jogos. "Estou feliz por estar com minha família ao lado para mais uma coisa linda na minha carreira, que é renovar com esse grande clube, que eu amo. A verdade é que estou muito feliz, quero continuar muitos anos aqui, como já falei. Vou seguir trabalhando para que aconteça", disse o camisa 28. No São Paulo desde 2023, campeão da Copa do Brasil daquele ano e da Supercopa do Brasil em 2024, Alan Franco já tem 111 partidas disputadas com a camisa da equipe e, além da força na marcação, soma 10 participações em gols, sendo sete assistências. "O Alan se firmou como um grande jogador do nosso elenco. Temos muita felicidade em renovar esse contrato, pela importância dele como zagueiro, líder e profissional. Estamos felizes por fortalecer o nosso elenco", festejou o presidente Julio Casares. "Nossa linha defensiva está toda renovada, com Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Sabino, além da chegada do Rafael Toloi. O Alan é um jogador muito importante para a gente, era uma renovação que considerávamos fundamental. É um jogador que tem a cara do São Paulo, que se identificou com o clube", completou o diretor de futebol Carlos Belmonte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores São Paulo FC Alan Franco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Pablo Roberto, ex-Remo, acerta com Fortaleza até 2028 Meia de 25 anos deixa o Casa Pia, de Portugal, e será o 8º reforço do clube cearense na temporada 18.08.25 18h29 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 Futebol Para alcançar ‘número mágico’ e evitar queda, Paysandu precisa de 50% de aproveitamento na Série B Clube bicolor amarga a vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos 18.08.25 12h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00