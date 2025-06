Al-Nassr anuncia a renovação de contrato de Cristiano Ronaldo até 2027

Cristiano Ronaldo permanecerá no Al-Nassr, da Arábia Saudita. O clube anunciou a renovação de contrato com o atleta pelas redes sociais nesta quinta-feira. O vínculo do craque português foi prorrogado até o ano de 2027. O contrato anterior era válido até o término deste mês de junho.

Com o acerto, o jogador poderá defender o clube saudita até alcançar a idade de 42 anos, ganhando tempo para alcançar mais recordes no futebol mundial. "Um novo capítulo começa. A mesma paixão, o mesmo sonho. Vamos fazer história juntos", disse Ronaldo em uma postagem nas redes sociais.

Dono de cinco prêmios Bola de Ouro, o português se transferiu para o futebol da Arábia Saudita no final de 2022, em uma das transferências mais surpreendentes da história do futebol, após deixar o Manchester United. O espetacular acordo deve render até US$ 200 milhões por ano ao atleta. O ímpeto financeiro do clube de Riad levou uma série de jogadores de ponta a deixar a Europa para o reino rico em petróleo, incluindo Neymar e Karim Benzema nos últimos anos.

O jogador estreou na equipe saudita no início de 2023. No fim de maio deste ano, Cristiano Ronaldo adotou um tom misterioso ao publicar uma mensagem nas redes sociais sobre o futuro. O atleta chegou a ser sondado por outros clubes, mas acertou a permanência no Al-Nassr. O diretor esportivo do clube saudita, Fernando Hierro, já tinha demonstrado otimismo em contar com o futebol do português por mais tempo.

Com a camisa do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo acumula 111 partidas, com 99 gols marcados e 19 assistências distribuídas. Na carreira, o português busca o milésimo gol, já que possui 938 gols oficiais. Ele tem passagens também por Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus.

No futebol saudita, conquistou apenas um troféu: a Copa dos Campeões dos Clubes Árabes, em 2023. O Al-Nassr ainda não conseguiu se sagrar campeão nacional em três tentativas com Ronaldo no time.