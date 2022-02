Al-Jazira x AS Pirae: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (03/02) pelo Mundial de Clubes

Os times Al-Jazira x AS Pirae disputam na tarde desta quinta-feira (03/02), em partida que é válida pela primeira rodada do Mundial de Clubes. A partida está programada para começar às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Al-Jazira x AS Pirae?

A partida Al-Jazira x AS Pirae pode ser assistida pelo band.com.br, aplicativo Bandplay e do canal fechado Bandsports.

Como Al-Jazira x AS Pirae chegam para o jogo?

Os clubes representantes de Emirados Árabes e Oceania protagonizam o primeiro duelo do Mundial de Clubes da FIFA. O AS Pirae é o atual bicampeão nacional, além de ser o primeiro time do Taiti a participar de uma competição desta magnitude.

FICHA TÉCNICA

AL-JAZIRA X AS PIRAE

Mundial de Clubes

Local: Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi

Data/Horário: 03 de fevereiro de 2022, às 13h30

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Al-Jazira: Khaseif; Rabii, Alhammadi, M. Al Attas, Idrees; Serero, Ramadan; Diaby, Bruno, João Victor; O. Al Attas. TÉCNICO: Marcel Keizer

AS Pirae: Torohia; Tiatia, Paama, Tau, Graglia, Tihoni, Bourebare, Tehau, Warren, Williams, Tehau. TÉCNICO: Naea Bennett

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)