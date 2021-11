Ainda sem renovar, Luxemburgo diz que acabaria com dívida do Cruzeiro em 5 anos

Com 69 anos, Vanderlei Luxemburgo não pensa em deixar o futebol. Ainda sem renovar seu contrato com o Cruzeiro para a temporada 2022, o treinador concedeu uma entrevista polêmica ao afirmar que acabaria com as dívidas do time celeste caso gerisse o clube por cinco anos. Hoje, a dívida da equipe mineira chega próximo de R$ 1 bilhão.

"Futebol é um grande negócio. Sendo negócio, ele tem que dar lucro. O Cruzeiro deve R$ 1 bilhão, tá certo? Me dá cinco anos para gerir o Cruzeiro, e o Cruzeiro paga R$ 1 bilhão que deve. É só investir onde tem que investir", falou o treinador em entrevista à Rádio Super.

Luxemburgo acredita que a salvação do Cruzeiro está muito relacionada à venda de jogadores oriundos das categorias de base do clube: "Pela grandeza do Cruzeiro, pela história de revelador e vendedor, é uma coisa que eu vejo saída. Eu vim para o Cruzeiro para contribuir com minha capacidade profissional para o clube se reerguer. Mas eu sei da grandeza do Cruzeiro, sei quantos jogadores foram vendidos pelo Cruzeiro, isso é conhecimento de mercado. Você se assusta com a dívida do Cruzeiro, a SAF vai ser importante, Serginho está no caminho certo na busca pelo empreendedor, está tudo certo. Mas eu vejo um bilhão de reais para a grandeza do clube, se você pegar e direcionar para a base até com o investidor junto com você, é sucesso", completou.

No último sábado, Luxemburgo foi alvo de críticas nas redes sociais por supostamente não querer renovar seu contrato com o Cruzeiro mesmo após não ter conquistado o acesso com o clube na Série B. Em vídeo, o treinador tratou de desmentir tal boato.

"Não 'tô' me afastando, muito pelo contrário, estamos nos aproximando, cada vez mais, conversando sobre as nossas possibilidades para o ano que vem, daquilo que nós vamos fazer. É assim que se renova o contrato", explicou Luxemburgo.

Vivendo um grande momento com o time mineiro, o Cruzeiro está na 11ª colocação, com 46 pontos, sem risco de rebaixamento. O próximo desafio já é neste domingo, às 19h, diante do Vitória, no Barradão, pela 36ª rodada da Série B.