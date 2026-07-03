Aguirre critica possível mudança de horário de jogo com a Inglaterra: 'Não fui consultado' Em entrevista, Aguirre não poupou críticas à possível mudança e ao impacto na rotina da equipe Estadão Conteúdo 03.07.26 19h47 O técnico da seleção mexicana, Javier Aguirre, demonstrou forte insatisfação com a possível mudança no horário da partida com a Inglaterra, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto estava inicialmente marcado para as 21h (de Brasília), mas pode ser antecipado para as 15h em razão da onda de calor prevista para o horário original. Em entrevista, Aguirre não poupou críticas à possível mudança e ao impacto na rotina da equipe. "É como uma patada no estômago, você muda tudo o plano. Não é que vá por água abaixo, mas quase", afirmou à Rádio Fórmula. O treinador destacou que toda a programação do elenco foi afetada, incluindo alimentação, descanso e preparação física. Aguirre também disse que não foi consultado sobre a alteração e ressaltou a dificuldade de reorganizar a logística em cima da hora. "Não me consultaram e não gosto nada disso, nem meus jogadores", declarou. O treinador ainda ironizou a dimensão prática do ajuste na rotina da seleção. "A comida, a soneca, a fisioterapia, tudo muda. Parece uma bobagem, mas não é", completou, reforçando o impacto da decisão no trabalho diário da comissão técnica. A mudança, no entanto, ainda não foi formalmente confirmada pela Fifa. A entidade avalia o cenário e a repercussão negativa entre as seleções envolvidas e não descarta recuar na decisão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol México Inglaterra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Copa do Mundo: Raphinha participa de treino do Brasil antes de duelo contra a Noruega Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. 03.07.26 13h23 Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 MMA Sport Club Ex-campeão do LFA, Bruno Souza tem data e local definidos para retorno ao octógono no 559 Fights 03.07.26 10h26 Futebol Papão sob efeito da restrição 03.07.26 10h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 Futebol CBF antecipa janela e Paysandu deve anunciar reforços nos próximos dias Clube terá até o dia 17 de julho para contratar jogadores de outros clubes brasileiros 03.07.26 16h32 ATUALIZAÇÃO Álbum da Copa 2026 ganha 120 novas figurinhas com Neymar, Endrick e mais; veja lista completa Kit de atualização da Panini inclui atletas convocados e mascotes oficiais do Mundial 03.07.26 11h20 futebol Novo reforço do Remo conta que ficou quatro dias na fronteira da Ucrânia para fugir da guerra Edson Fernando deixou a Ucrânia no início da passagem pelo Rukh Vynnyky por causa da guerra com a Rússia 03.07.26 10h12