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Aguirre critica possível mudança de horário de jogo com a Inglaterra: 'Não fui consultado'

Em entrevista, Aguirre não poupou críticas à possível mudança e ao impacto na rotina da equipe

Estadão Conteúdo

O técnico da seleção mexicana, Javier Aguirre, demonstrou forte insatisfação com a possível mudança no horário da partida com a Inglaterra, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto estava inicialmente marcado para as 21h (de Brasília), mas pode ser antecipado para as 15h em razão da onda de calor prevista para o horário original.

Em entrevista, Aguirre não poupou críticas à possível mudança e ao impacto na rotina da equipe. "É como uma patada no estômago, você muda tudo o plano. Não é que vá por água abaixo, mas quase", afirmou à Rádio Fórmula. O treinador destacou que toda a programação do elenco foi afetada, incluindo alimentação, descanso e preparação física.

Aguirre também disse que não foi consultado sobre a alteração e ressaltou a dificuldade de reorganizar a logística em cima da hora. "Não me consultaram e não gosto nada disso, nem meus jogadores", declarou.

O treinador ainda ironizou a dimensão prática do ajuste na rotina da seleção. "A comida, a soneca, a fisioterapia, tudo muda. Parece uma bobagem, mas não é", completou, reforçando o impacto da decisão no trabalho diário da comissão técnica.

A mudança, no entanto, ainda não foi formalmente confirmada pela Fifa. A entidade avalia o cenário e a repercussão negativa entre as seleções envolvidas e não descarta recuar na decisão.

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