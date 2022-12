Parazão, Série D e Copa do Brasil: Águia apresenta elenco para a temporada de 2023

O Águia de Marabá tem uma longa jornada de competições pela frente em 2023 e, para encarar o que vem por aí, já anunciou o elenco que deve disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paraense e a Copa do Brasil. Os nomes que vestirão a camisa do Azulão foram apresentados durante um evento realizado pelo clube na sede da Maçonaria do bairro Novo Horizonte, em Marabá, sudeste do Estado.

Entre anunciados, estão:

Goleiros: Axel Lopes, Matheus Melo, Karraty, Popeye.

Zagueiros: Betão (ex-Tocantinópolis), Kauan(ex-São Raimundo), Sandro, Rodrigo, Dewid Cruz (ex-União Paraense) e João Pablo.

Laterais-direito: Bruno Limão e Santa Cruz.

Laterais-esquerdo: Foguinho (ex-Próspera, de Santa Catarina) e Maicon Silva (ex-Costa Rica, do Ceará).

Volantes: Danilo Cerqueira, Balão Marabá, Emerson (ex-Carajás), Yaguinho, Da Silva, Castro (ex-Garibaldi, do Rio Grande do Sul).

Meias: Wendel, Kaick, Wander (ex-São Raimundo, de Roraima), Luiz Eduardo, Eliomar (ex-Inter de Santa Maria, do Rio Grande do Sul) e Andrey.

Atacantes: Romarinho, Quadrado, Luan Santos, Pablo e os centroavantes Luan Parede (ex-Paragominas e Gavião) e Jheimy.

Essa turma vai entrar em campo sob o comando do técnico Mathaus Sodré, com Gerson Sodré como auxiliar. A preparação física do grupo fica sob a responsabilidade de Venâncio Santos e o auxiliar Carlos Rocha. Na comissão, também estão o preparador de goleiros Welington Ramos, massagista Nivaldo Duarte, o médico Anderson Hun, o roupeiro Mi Santos e auxiliar Hilton, além de Ademir Bertoglio, como gerente executivo de futebol.

O Águia de Marabá conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), que cede os espaços para treinos e jogos com mando de campo do Azulão, assim como todo o suporte necessário para que os jogos aconteçam na cidade.

“A apresentação da equipe é um evento importante, pois representa um marco para a gestão 2023 do nosso principal time profissional de Marabá, que terá um calendário de jogos recheado nessa temporada. O futebol marabaense é forte em todas as faixas etárias e vertentes devido a um trabalho em conjunto feito pelo município, escolinhas da base, iniciativa privada e também pelo Águia”, destacou Thyago Ferraz, titular da Semel.

Representando a diretoria do clube, o presidente Sebastião Ferreira Neto, o “Ferreirinha”, aproveitou a oportunidade para frisar a expectativa para a temporada 2023. “Esse ano, fizemos contratações bastante pontuais, contratos com bastante critérios, trouxemos uma comissão técnica muito competente e que, juntamente com a qualidade do elenco, vamos fazer uma boa campanha esse ano”, afirmou o dirigente.

“Uma das dificuldades que nós encontramos em 2022 para trazer mais jogadores de qualidade para Marabá foi o fato de nós não termos calendário o ano inteiro. Essa dificuldade, para o próximo ano, já é bem menor. Estamos de volta ao Campeonato Brasileiro e à Copa do Brasil, há anos o Águia estava fora dessas competições nacionais”, celebrou Ferreirinha.