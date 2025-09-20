Agassi elogia confiança de João Fonseca: 'Acredita que pode melhorar sempre e eu adoro isso' Estadão Conteúdo 20.09.25 18h08 Estreante na Laver Cup, João Fonseca tem a oportunidade de ser comandado por Andre Agassi, lenda do tênis, que é o capitão do Time Mundo. O ex-número um do mundo e dono de oito títulos de Grand Slams afirmou que o brasileiro de 19 anos apresenta uma característica rara. "É confiante. É como se houvesse uma segurança que ele tem dentro de si que é um verdadeiro trunfo em uma quadra de tênis. Ele não busca validação de ninguém, acredita que pode melhorar sempre e eu adoro isso. É uma combinação difícil", afirmou Agassi à ESPN. Primeiro brasileiro a participar da Laver Cup, competição idealizada por Roger Federer, Fonseca se tornou também o atleta mais jovem a conquistar um ponto para o Time Mundo, ao vencer o italiano Flavio Cobolli, do Time Europa, por 2 a 0 (6/4 e 6/3) em São Francisco, nos Estados Unidos. Contra o italiano, o brasileiro protagonizou um lance que divertiu seu time e seu capitão. No primeiro set, quando tinha 5 a 4, e três chances para fechar a primeira parcial, o brasileiro foi agressivo e tentou um Winner de devolução, mas errou feio e quase acertou Agassi, que estava no banco ao lado da quadra, arrancando risos de todos. "Tive a oportunidade de estar perto dele por alguns dias, o que tem sido muito empolgante, ver o jogo dele de perto, mas também ver a maneira como ele processa, a maneira como se comporta, como ele pensa, a mentalidade dele", disse Agassi, que conquistou 60 títulos na carreira. O ex-tenista acrescentou que Fonseca bate na bola dos dois lados com eficiência. "Cada parte do jogo dele é competitiva." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Laver Cup Andre Agassi João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 FUTEBOL Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B 20.09.25 18h10 FUTEBOL Torcedor do Remo provoca o Paysandu e se fantasia de 'Fantasma da Série C; assista Antes do jogo contra o Atlético-GO, torcedor do Remo passeia pelo bairro de São Brás em Belém fantasiado de 'Fantasma da Série C' 20.09.25 17h35 FUTEBOL Com Rossi de titular, Paysandu está escalado para pegar o Goiás na Série B Papão tenta escapar da lanterna da Série B diante do vice-líder Goiás 20.09.25 15h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 FUTEBOL Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B 20.09.25 18h10