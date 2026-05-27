África do Sul divulga 26 nomes para seu retorno à Copa do Mundo após ser sede da edição de 2010 Querendo fazer bonito em seu retorno aos Mundiais, a África do Sul 'imitou' o Brasil com poucas peças no meio-campo e um povoado ataque, com nove peças chamadas para o setor Estadão Conteúdo 27.05.26 15h59 Oswin Appollis é um dos destaques da seleção sul-africana (Instagram @fifa) Desde que foi sede da primeira edição de uma Copa do Mundo no continente africano, em 2010, que a África do Sul não participava da competição. O retorno, após 16 anos, ocorre em gramados dos Estados Unidos, México e Canadá e o técnico Hugo Bross definiu nesta quarta-feira os 26 representantes de sua esquadra - abrirá a competição diante do anfitrião México. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Há seis dias, Hugo Bross tinha divulgado uma pré-lista com 32 nomes. O anúncio oficial desta quarta-feira, com seis cortes, veio com a confirmação do goleiro e capitão Ronwen Williams, além dos imprescindíveis Mokoena no meio e Foster no recheado ataque. Querendo fazer bonito em seu retorno aos Mundiais, a África do Sul 'imitou' o Brasil com poucas peças no meio-campo e um povoado ataque, com nove peças chamadas para o setor. Principais clubes do país, Mamelodi Sundowns e Orlando Pirates foram os responsáveis por grande parte dos convocados, servindo a seleção Bafana Bafana com nove e oito representantes, respectivamente. A esquadra da África do Sul está no Grupo A, ao lado do anfitrião México, com o qual faz o jogo de abertura da Copa do Mundo no estádio Azteca (dia 11 de junho). Depois, encara República Checa (18) e Coreia do Sul (24). CONFIRA OS 26 CONVOCADOS: Goleiros - Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns); Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns) e Sipho Chaine (Orlando Pirates) Defensores - Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukele Kabini (Molde FK), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs) e Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire) Meio-campistas - Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela) e Jayden Adams (Mamelodi Sundowns) Atacantes - Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley FC) e Thapelo Maseko (AEL Limassol) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção da África do Sul convocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Papão vai usar arma do Vasco amanhã 27.05.26 14h28 futebol Com Neymar, jogadores da Seleção Brasileira se apresentam e iniciam preparação para a Copa do Mundo Convocados por Ancelotti começaram a chegar na Granja Comary nesta quarta-feira (27) 27.05.26 13h52 futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46 PREVISÕES Brasil vai bem na Copa? Veja previsão do 'guru' e quem pode ser a seleção campeã Além de indicar o campeão, o sistema estatístico detalha o caminho completo das 48 seleções na competição 27.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36 FUTEBOL Seleção chega à Granja Comary com Neymar para abrir os trabalhos 'sem mágica' de Ancelotti Todos os atletas serão submetidos a avaliação médica entre quarta e quinta-feira 27.05.26 8h41 futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46