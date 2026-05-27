África do Sul divulga 26 nomes para seu retorno à Copa do Mundo após ser sede da edição de 2010

Desde que foi sede da primeira edição de uma Copa do Mundo no continente africano, em 2010, que a África do Sul não participava da competição. O retorno, após 16 anos, ocorre em gramados dos Estados Unidos, México e Canadá e o técnico Hugo Bross definiu nesta quarta-feira os 26 representantes de sua esquadra - abrirá a competição diante do anfitrião México.

Há seis dias, Hugo Bross tinha divulgado uma pré-lista com 32 nomes. O anúncio oficial desta quarta-feira, com seis cortes, veio com a confirmação do goleiro e capitão Ronwen Williams, além dos imprescindíveis Mokoena no meio e Foster no recheado ataque.

Querendo fazer bonito em seu retorno aos Mundiais, a África do Sul 'imitou' o Brasil com poucas peças no meio-campo e um povoado ataque, com nove peças chamadas para o setor.

Principais clubes do país, Mamelodi Sundowns e Orlando Pirates foram os responsáveis por grande parte dos convocados, servindo a seleção Bafana Bafana com nove e oito representantes, respectivamente.

A esquadra da África do Sul está no Grupo A, ao lado do anfitrião México, com o qual faz o jogo de abertura da Copa do Mundo no estádio Azteca (dia 11 de junho). Depois, encara República Checa (18) e Coreia do Sul (24).

CONFIRA OS 26 CONVOCADOS:

Goleiros - Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns); Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns) e Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Defensores - Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukele Kabini (Molde FK), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs) e Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

Meio-campistas - Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela) e Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

Atacantes - Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley FC) e Thapelo Maseko (AEL Limassol)