Adversário do Remo na Série B, atacante recebe depósitos por engano e promete devolver dinheiro

Circulou nas redes sociais a publicação do jovem Pedro Otávio, de Pitanga-PR, que realizou um deposito bancário, no valor de R$1.088,37, por engano na conta do atacante Neilton Mestzk do Coritiba.

Após perceber que havia errado um número da conta, o jovem tentou publicou nas redes sociais um pedido de ajuda para entrar em contato com o jogador, para reverter o deposito. Neilton entrou em contato com Pedro e devolverá o valor.

boa tarde só pra quem fez um depósito enganado de R$ 1.088,37 na conta do Neilton! 👍🏼 pic.twitter.com/rOW3kc6Jce — leal (@pedootavio) February 22, 2021