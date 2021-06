Adversário do Remo na próxima rodada da Série B, Náutico empata com Londrina sem gols

No estádio do Café, Londrina e Náutico não saíram do zero em jogo válido pela 6ª rodada da Série B. Com a igualdade, o Tubarão chega aos 4 pontos e permanece na penúltima posição. O Timbu é o líder, com 16 pontos.

CALENDÁRIO

Na próxima rodada, o Londrina viaja para encarar o Vitória, no Barradão. O Náutico mede forças com o Remo, nos Aflitos.

Primeiro Tempo

Os primeiros 45 minutos foram intensos. O Londrina, mesmo na parte baixa da classificação, não se intimidou e partiu para cima. O Tubarão assustou com Tárik, que cabeceou firme e parou no poste. A resposta do Timbu veio com Kieza, que ficou no goleiro César.

Segundo Tempo

Na etapa final o Náutico se lançou mais ao taque e as oportunidades começaram a aparecer. Jean Carlo teve a sua chance na casa dos 10 minutos e o chute cruzado saiu perto do gol. Na reta final do confronto, o Timbu teve a última situação com Matheus Carvalho. No passe de Jean, o meia bateu fraco e César encaixou.

LONDRINA 0 x 0 NÁUTICO

Local: Estádio do Café, Londrina (PR)

Data-Hora: 23/6/2021 – 16h

Árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva (MT)

Auxiliares: Fabio Rodrigo Rubinho (MT) e Marcelo Grando (MT)

Público/renda: pagantes/R$

Cartões amarelos: Jean Henrique (LON), Matheus Trindade (NAU)

Cartões vermelhos: –Gols: -

LONDRINA: César; Ricardo, Marcondes, Augusto e Luiz (Talison, aos 29/2ºT) Henrique; Tárik (Jean Henrique, aos 29/2ºT), Marcelo Freitas e Matheus Bianqui (Adenilson, aos 17/2ºT); Sarifa (Thiago Orobó, aos 37/1ºT), Salatiel (Júnior Pirambu, aos 29/2ºT) e Caprini. Técnico: Roberto Fonseca.

NÁUTICO: Alex Alves; Hereda, Yago, Camutanga e Brayan; Trindade (Djavan, aos 31/2ºT), Rhaldyney (Marcial, aos 31/2ºT), Jean Carlos; Erick (Mateus Carvalho, aos 31/2ºT), Gionavany (Paiva aos 45/2ºT) e Kieza. Técnico: Hélio dos Anjos.