Acusado de manipular apostas esportivas, Lucas Paquetá pode ser banido do futebol; entenda

O meio-campista Lucas Paquetá, de 27 anos, jogador do West Ham e da seleção brasileira, está sendo julgado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) sob a acusação de manipulação de apostas esportivas. O processo, iniciado na última segunda-feira (17), pode durar até duas semanas, e a FA pede o banimento do atleta.

As denúncias, que remontam a maio de 2024, apontam que Paquetá teria cometido má conduta em quatro partidas da Premier League:

West Ham 0 x 2 Leicester (12 de novembro de 2022)

West Ham 1 x 1 Aston Villa (12 de março de 2023)

West Ham 3 x 1 Leeds (21 de maio de 2023)

Bournemouth 1 x 1 West Ham (12 de agosto de 2023)

A FA alega que o jogador buscou intencionalmente receber cartões amarelos nessas partidas visando influenciar o mercado de apostas e beneficiar terceiros. As suspeitas ganharam força após a identificação de um padrão incomum de apostas realizadas por cerca de 60 pessoas na Ilha de Paquetá, bairro natal do atleta, no site Betway, patrocinador do West Ham.

Paquetá negou as acusações por meio das redes sociais, afirmando estar "surpreso e chateado" com as acusações e prometendo lutar para limpar seu nome. O jogador cooperou com a investigação da FA desde o início e forneceu acesso ao seu celular. Ele tem até o dia 3 de junho para apresentar sua defesa formal.

O caso também teve impacto na carreira do atleta. Em agosto de 2023, as investigações levaram ao cancelamento de uma transferência avaliada em £80 milhões para o Manchester City. Apesar disso, Paquetá continuou jogando pelo West Ham e foi convocado para a seleção brasileira na Copa América.

A FA tem tratado casos semelhantes com rigor nos últimos anos, como os banimentos aplicados aos jogadores Ivan Toney (Brentford) e Sandro Tonali (Newcastle), acusados de violar regras relacionadas a apostas esportivas.