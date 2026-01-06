Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Aberto da Austrália tem premiação recorde e vai distribuir mais de R$ 400 milhões

Estadão Conteúdo

Aberto da Austrália tem premiação recorde e vai distribuir mais de R$ 400 milhões

Primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália anunciou nesta terça-feira uma premiação recorde para a edição deste ano. O torneio vai distribuir 111,5 milhões de dólares australianos (algo em torno de R$ 405,5 milhões).

As cifras divulgadas representam um aumento de 16% em relação ao ano passado e é o maior da história da competição com valores iguais para homens e mulheres.

"Este investimento reflete o compromisso da Tennis Austrália em apoiar as carreiras de todos os níveis, desde estrelas em ascensão até campeões de Grand Slam, e em garantir que o esporte permaneça sustentável pra todos os competidores", disse a organização.

Nesta distribuição, os campeões de simples vão embolsar 4,15 milhões de dólares australianos (aproximadamente R$ 15 milhões), um acréscimo de 19% em relação ao ano anterior. Os vice-campeões vão receber 2,15 milhões e os semifinalistas 1,25 milhão cada.

O aumento da premiação faz parte do aporte de 135 milhões de dólares australianos da Tennis Austrália. "Este investimento fortalece a base do tênis, garantindo a saúde e o crescimento comercial do esporte a longo prazo", afirmou Craig Tiley, CEO da entidade que organiza o torneio em Melbourne.

DISTRIBUIÇÃO DOS PRÊMIOS

- Campeões: AUS$ 4,15 milhões (+19%)

- Vice-campeões: AUS$2,15 milhões (+13%)

- Semifinalistas: AUS$ 1,25 milhão (+14%)

- Quartas de final: AUS $ 750 mil (+13%)

- Oitavas de final: AUS$ 480 mil (+14%)

- Terceira rodada: AUS$ 327,75 mil (+13%)

- Segunda rodada: AUS$ 225 mil (+13%)

- Primeira rodada: AUS$ 150 mil (+14%)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Aberto da Austrália

premiação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

FUTEBOL

Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino

Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira

06.01.26 14h01

MMA Sport Club

Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324

06.01.26 12h05

Futebol

Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais

Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube

06.01.26 10h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DERROTA

Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente.

07.01.26 0h17

SALOMONI

Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente'

O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal

06.01.26 19h30

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda

06.01.26 18h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda