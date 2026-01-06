Aberto da Austrália tem premiação recorde e vai distribuir mais de R$ 400 milhões Estadão Conteúdo 06.01.26 12h03 Aberto da Austrália tem premiação recorde e vai distribuir mais de R$ 400 milhões Primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália anunciou nesta terça-feira uma premiação recorde para a edição deste ano. O torneio vai distribuir 111,5 milhões de dólares australianos (algo em torno de R$ 405,5 milhões). As cifras divulgadas representam um aumento de 16% em relação ao ano passado e é o maior da história da competição com valores iguais para homens e mulheres. "Este investimento reflete o compromisso da Tennis Austrália em apoiar as carreiras de todos os níveis, desde estrelas em ascensão até campeões de Grand Slam, e em garantir que o esporte permaneça sustentável pra todos os competidores", disse a organização. Nesta distribuição, os campeões de simples vão embolsar 4,15 milhões de dólares australianos (aproximadamente R$ 15 milhões), um acréscimo de 19% em relação ao ano anterior. Os vice-campeões vão receber 2,15 milhões e os semifinalistas 1,25 milhão cada. O aumento da premiação faz parte do aporte de 135 milhões de dólares australianos da Tennis Austrália. "Este investimento fortalece a base do tênis, garantindo a saúde e o crescimento comercial do esporte a longo prazo", afirmou Craig Tiley, CEO da entidade que organiza o torneio em Melbourne. DISTRIBUIÇÃO DOS PRÊMIOS - Campeões: AUS$ 4,15 milhões (+19%) - Vice-campeões: AUS$2,15 milhões (+13%) - Semifinalistas: AUS$ 1,25 milhão (+14%) - Quartas de final: AUS $ 750 mil (+13%) - Oitavas de final: AUS$ 480 mil (+14%) - Terceira rodada: AUS$ 327,75 mil (+13%) - Segunda rodada: AUS$ 225 mil (+13%) - Primeira rodada: AUS$ 150 mil (+14%) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Aberto da Austrália premiação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53