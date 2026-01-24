Abel vê Palmeiras perto do ideal após boa apresentação no clássico: 'Mais consistente' Estadão Conteúdo 24.01.26 22h32 Abel Ferreira estava aliviado e tranquilo no vestiário da Arena Crefisa, em Barueri, após os 3 a 1 diante do São Paulo. O treinador palmeirense sabia da necessidade de uma resposta rápida após revés doloroso diante do Novorizontino (4 a 0) e vou sua equipe dar mostras de como pode ser ao longo da temporada: consistente e competitiva. Depois da goleada em Novo Horizonte, o português havia reclamado da falta de luta do time naquele dia. Desta vez, saiu de campo satisfeito com o apresentado diante de um rival forte - Vitor Roque ainda carimbou a trave nos 3 a 1 em Barueri. "Hoje foi uma equipe mais aproximada do que pode ser a equipe do futuro. Equipe mais consistente", frisou o treinador, após ser questionado se foi a melhor apresentação do ano. "Você (repórter) acha que esse foi o nosso melhor jogo (no ano), é uma opinião sua. Contra Santos e Mirassol já tinha achado a dinâmica boa", acrescentou, lembrando das vitórias por 1 a 0 mesmo com time mexido e muitos jovens. Diante do São Paulo, Abel Ferreira usou titulares - ainda aguarda reforços após a chegada de Marlon Freitas - e explicou o que quer quando pede um Palmeiras "competitivo", como cobrou após o revés no jogo passado, no interior. "Treinar bem e competir não é escolha, é obrigação. Ser competitivo é tudo, é passar, driblar, não fugir da responsabilidade... É chutar a bola para o mato que é jogo de campeonato, isso é competir." O treinador ainda aguarda peças para "fechar o grupo", mas evita falar do assunto para não atrapalhar nas buscas e evitar pressionar a direção alviverde. "Não é da minha competência, o clube tem uma gestão responsável", explicou, evitando falar sobre a movimentação palmeirense no mercado. "Existem decisões em que eu participo e outras que não são da minha responsabilidade. Tenho uma função clara, ter uma equipe competitiva que lute por títulos. A gestão do clube é do (Anderson) Barros (diretor de futebol) e da Leila (Pereira, presidente)." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Palmeiras Abel Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES FECHADO Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio 24.01.26 15h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13