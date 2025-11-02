Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Abel valoriza equilíbrio mental e diz que vitória do Palmeiras foi 'da responsabilidade'

Estadão Conteúdo

"É jogo a jogo." A frase, repetida como mantra por Abel Ferreira, voltou a abrir o discurso do técnico após a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Juventude, em Caxias do Sul. Mais do que resultado, o português destacou o controle emocional e o foco como pilares de uma equipe que, mesmo sob forte desgaste, manteve a liderança do Campeonato Brasileiro e segue firme na briga pelo título.

O treinador reconheceu o peso físico e psicológico da sequência recente, marcada pela classificação à final da Libertadores. "Depois de um jogo tão intenso física e emocionalmente, muitos falam da fadiga periférica, eu falo da central, que vem da cabeça, do mental", afirmou. Segundo ele, a resposta do elenco passa por maturidade e inteligência para administrar momentos de exaustão.

Abel explicou que o desgaste da decisão anterior determinou as trocas no time titular. "Era impossível que estivessem 100%. Podiam querer, mas as pernas e a cabeça não iam deixar. Disse aos que ficaram de fora que tinha a certeza de que este era o melhor onze para iniciar o jogo", pontuou. O técnico elogiou o comprometimento do grupo e classificou o resultado como "vitória do caráter, da responsabilidade e do todos somos um".

Sem citar diretamente a final da Libertadores, o português indicou que a equipe aprendeu a lidar com a pressão e as críticas. "Se não estivéssemos a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, uma boa parte de vocês estariam a trucidar-me, como fizeram alguns depois do jogo para a LDU", disparou. A fala reforça o perfil combativo de Abel, que costuma defender o elenco e sua comissão técnica com intensidade.

O treinador também comentou sobre sua relação com o clube e o compromisso pessoal de evolução. "Ninguém deve nada a ninguém. Tenho tudo em dia com o Palmeiras e o Palmeiras tem tudo em dia comigo. Não venho para bater recordes, quero ser melhor do que eu mesmo, não me comparo com ninguém", afirmou, em tom sereno, mas firme.

Abel ainda fez questão de relembrar a confiança do grupo na reta final da temporada. "Só não esperava que passássemos quem não gosta do Palmeiras. Os palmeirenses e o treinador tinham convicção de que era possível e provamos em campo", disse, referindo-se à sequência positiva que recolocou o time em evidência nas duas frentes decisivas.

Com a vitória, o Palmeiras chegou a 65 pontos e segue líder do Brasileirão, um à frente do Flamengo - justamente o adversário da final continental. Na quinta-feira, a equipe volta a campo contra o Santos, no Allianz Parque.

