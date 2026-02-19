Abel ultrapassa Telê e se torna 5º técnico mais longevo da história do futebol brasileiro A marca foi destacada pelo próprio Palmeiras em publicação nas redes sociais Estadão Conteúdo 19.02.26 15h17 Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) O técnico Abel Ferreira alcançou nesta semana uma marca histórica no futebol brasileiro. Com 5 anos, 3 meses e 15 dias no comando do Palmeiras, o treinador português ultrapassou o período de Telê Santana à frente do São Paulo, na década de 1990, e passou a ocupar a quinta posição entre os técnicos mais longevos da história do futebol nacional em um mesmo clube. A marca foi destacada pelo próprio Palmeiras em publicação nas redes sociais. Em mensagem divulgada no X, o clube ressaltou a duração do trabalho de Abel e celebrou a sequência no comando técnico, enfatizando a continuidade do projeto esportivo. Contratado em novembro de 2020, Abel construiu um dos ciclos mais vencedores do futebol brasileiro recente. Desde sua chegada, o treinador soma dez títulos pelo clube alviverde, incluindo duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Supercopa do Brasil (2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024). Em dezembro do ano passado, o Palmeiras anunciou a renovação de contrato com o treinador até o fim da temporada de 2027. O novo vínculo não prevê multa rescisória, o que permite a saída de Abel a qualquer momento, caso haja interesse das partes. Segundo o clube, os valores salariais e de premiação foram mantidos em relação ao contrato anterior, que se encerraria no fim de 2026. Desde então, Abel segue à frente do elenco com estabilidade institucional e respaldo da diretoria, mantendo uma longevidade rara no futebol brasileiro contemporâneo, marcado por frequentes trocas no comando técnico. ABEL E LEILA CELEBRAM MARCA HISTÓRICA A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, exaltou publicamente o feito alcançado por Abel Ferreira, relembrando a recente renovação contratual do treinador. "Eu já disse algumas vezes que considero o Abel o maior treinador da história do Palmeiras e tenho certeza de que essa parceria de mais de cinco anos ainda renderá muitas conquistas para nós", afirmou. Admirador declarado de Telê Santana, Abel fez questão de valorizar o significado da marca alcançada e ressaltou o peso do legado deixado pelo ex-treinador, que teve passagens marcantes pelo Verdão. "O Telê Santana é uma referência, alguém que deixou um legado absolutamente extraordinário. Eu sei que é difícil ficar tanto tempo em um clube, mas isso só é possível quando há estrutura e processos. E, logicamente, porque apresentamos resultados esportivos e financeiros. No Palmeiras, nós vemos as coisas para além daquilo que é o resultado final", disse Abel Ferreira. O comandante alviverde também destacou o sentimento pessoal ao atingir uma marca que, segundo ele, parecia distante no início da trajetória: "Para mim, é um orgulho poder chegar a uma marca como esta. Ela é consequência de um trabalho coletivo bem feito por todos: pela nossa direção, pelas direções anteriores, pelos nossos torcedores e por tudo aquilo que fazemos enquanto staff, enquanto clube e enquanto família. Somos uma equipe que representa muito bem aquilo que são os valores do Palmeiras, que é um estilo de vida e uma forma de ser e estar na vida e no futebol." "Todos queremos ganhar, queremos títulos, mas o que fazemos vai além disso. Portanto, é um orgulho e uma gratidão muito grande poder estar no Palmeiras e chegar a uma marca que nem eu mesmo pensei que chegaria. Eu espero, como diz a nossa presidente, que seja eterno enquanto dure. E, enquanto durar, que seja com esta intensidade e amor por aquilo que é um bem maior, que é o Palmeiras", completou o treinador. HOMENAGEM DA FAMÍLIA DE TELÊ SANTANA Nesta semana, Abel ainda recebeu uma homenagem especial da família de Telê Santana. O filho do ex-treinador, Renê Santana, enviou um vídeo parabenizando o português pelo trabalho desenvolvido no clube. "Já tive a oportunidade de falar com o Renê Santana pessoalmente, perguntar-lhe como era o seu pai. Tive curiosidade de conhecê-lo e entender por que o pai dele foi essa referência do futebol brasileiro em vários clubes, entre eles o Palmeiras, e também pelo excelente trabalho que fez na seleção de 1982. Trata-se de uma equipe mundialmente reconhecida até hoje", concluiu Abel. 