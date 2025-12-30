Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Abel fez Palmeiras desistir do Brasileirão na 35ª rodada, mostra série; veja trechos polêmicos

Estadão Conteúdo

Produzida pelo SporTV, a série documental original 'Acesso Total: Palmeiras' gerou polêmicas entre torcedores. Alguns bastidores exibidos irritaram palmeirenses e divertiram torcedores rivais.

Bastidores dos treinos, declarações no vestiário e reuniões da comissão técnica liderada por Abel Ferreira antes e depois das partidas foram alguns dos momentos que mais geraram controvérsias nas redes sociais.

A desistência de Abel do Brasileirão, exibida no último dos cinco episódios, foi o que mais repercutiu entre torcedores. O treinador "jogou a toalha" após o empate sem gols com o Fluminense que deixara, àquela altura, o Palmeiras mais longe do título.

"Não vos posso enganar nem mentir. O campeonato (Brasileiro) muito difícil. E nós não temos energia suficiente para gastar nesta competição até o fim. Não temos", declarou o técnico no vestiário depois da partida.

"Não temos energia. Não temos. Isso já se viu nesses dois últimos jogos. Jogar a cada dois dias Não temos. Não conseguimos. Eu vos digo isso de coração: não vamos mais gastar energia nesta competição", disse Abel Ferreira após empate com o Fluminense.

Abel, de fato, deixou de lado o Brasileirão depois daquele discurso. Ele resolveu escalar um time inteiro de reservas no duelo com o Grêmio, três dias depois do empate com o Fluminense, pensando na final da Libertadores, que seria disputada quatro dias depois, em 29 de novembro.

O Palmeiras perdeu aquele confronto com o Grêmio em Porto Alegre por 3 a 2 e permitiu que o Flamengo ficasse a uma vitória do título brasileiro, que se confirmou na 37ª rodada. No fim, os dois terminaram o torneio separados por apenas três pontos de diferença (79 a 76).

Portanto, se tivesse jogado com titulares e derrotado o Grêmio, o Palmeiras poderia ter permanecido na briga pela taça e conquistado o Brasileirão.

Uma orientação do treinador português durante um treinamento também se tornou viral nas redes sociais. Abel, que valoriza o jogo de transição rápida, diz aos seus atletas: "Se tiver sozinho, faz a desmarcação e não vai passar a bola. Senão, é Piquerez, Felipe (Anderson), Andreas e (bola para a) área".

A série tem depoimentos inéditos do técnico Abel Ferreira, dos jogadores Gustavo Gómez e Raphael Veiga, do diretor de futebol Anderson Barros e da presidente Leila Pereira.

Outro trecho que chamou a atenção mostra Raphael Veiga consolando Aníbal Moreno, que havia sido expulso na derrota em casa por 2 a 0 para o Corinthians que resultou na eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil.

O volante argentino chorou no vestiário e disse aos companheiros: "Estou com vergonha." O meio-campista respondeu: "Nessas horas, a gente não pode achar que está tudo errado. Uma nota de R$ 100 amassada vale o mesmo que uma nota que sai do caixa eletrônico."

A equipe que produziu a série documental diz ter tido acesso irrestrito aos bastidores do clube. Isso incluiu acompanhar a rotina na Academia de Futebol, os vestiários do Allianz Parque, hotéis, aviões e ônibus durante as viagens, além de momentos de fisioterapia, sessões de massagem, refeições, preleções e conversas pós-jogo.

Os cinco episódios foram exibidos no Sportv nos últimos dias e estão disponível no Globoplay, streaming do Grupo Globo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Abel

série

Brasileirão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’

Yago Pikachu que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026

01.01.26 13h39

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

FUTEBOL

Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo

Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças

31.12.25 14h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FIM

Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo

Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo

01.01.26 10h39

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

contagem regressiva

Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira?

Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026

01.01.26 8h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda