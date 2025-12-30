Abel fez Palmeiras desistir do Brasileirão na 35ª rodada, mostra série; veja trechos polêmicos Estadão Conteúdo 30.12.25 19h52 Produzida pelo SporTV, a série documental original 'Acesso Total: Palmeiras' gerou polêmicas entre torcedores. Alguns bastidores exibidos irritaram palmeirenses e divertiram torcedores rivais. Bastidores dos treinos, declarações no vestiário e reuniões da comissão técnica liderada por Abel Ferreira antes e depois das partidas foram alguns dos momentos que mais geraram controvérsias nas redes sociais. A desistência de Abel do Brasileirão, exibida no último dos cinco episódios, foi o que mais repercutiu entre torcedores. O treinador "jogou a toalha" após o empate sem gols com o Fluminense que deixara, àquela altura, o Palmeiras mais longe do título. "Não vos posso enganar nem mentir. O campeonato (Brasileiro) muito difícil. E nós não temos energia suficiente para gastar nesta competição até o fim. Não temos", declarou o técnico no vestiário depois da partida. "Não temos energia. Não temos. Isso já se viu nesses dois últimos jogos. Jogar a cada dois dias Não temos. Não conseguimos. Eu vos digo isso de coração: não vamos mais gastar energia nesta competição", disse Abel Ferreira após empate com o Fluminense. Abel, de fato, deixou de lado o Brasileirão depois daquele discurso. Ele resolveu escalar um time inteiro de reservas no duelo com o Grêmio, três dias depois do empate com o Fluminense, pensando na final da Libertadores, que seria disputada quatro dias depois, em 29 de novembro. O Palmeiras perdeu aquele confronto com o Grêmio em Porto Alegre por 3 a 2 e permitiu que o Flamengo ficasse a uma vitória do título brasileiro, que se confirmou na 37ª rodada. No fim, os dois terminaram o torneio separados por apenas três pontos de diferença (79 a 76). Portanto, se tivesse jogado com titulares e derrotado o Grêmio, o Palmeiras poderia ter permanecido na briga pela taça e conquistado o Brasileirão. Uma orientação do treinador português durante um treinamento também se tornou viral nas redes sociais. Abel, que valoriza o jogo de transição rápida, diz aos seus atletas: "Se tiver sozinho, faz a desmarcação e não vai passar a bola. Senão, é Piquerez, Felipe (Anderson), Andreas e (bola para a) área". A série tem depoimentos inéditos do técnico Abel Ferreira, dos jogadores Gustavo Gómez e Raphael Veiga, do diretor de futebol Anderson Barros e da presidente Leila Pereira. Outro trecho que chamou a atenção mostra Raphael Veiga consolando Aníbal Moreno, que havia sido expulso na derrota em casa por 2 a 0 para o Corinthians que resultou na eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. O volante argentino chorou no vestiário e disse aos companheiros: "Estou com vergonha." O meio-campista respondeu: "Nessas horas, a gente não pode achar que está tudo errado. Uma nota de R$ 100 amassada vale o mesmo que uma nota que sai do caixa eletrônico." A equipe que produziu a série documental diz ter tido acesso irrestrito aos bastidores do clube. Isso incluiu acompanhar a rotina na Academia de Futebol, os vestiários do Allianz Parque, hotéis, aviões e ônibus durante as viagens, além de momentos de fisioterapia, sessões de massagem, refeições, preleções e conversas pós-jogo. Os cinco episódios foram exibidos no Sportv nos últimos dias e estão disponível no Globoplay, streaming do Grupo Globo. 