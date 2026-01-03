Abel Ferreira repete 2025 e vai se reapresentar no Palmeiras depois do elenco

O elenco do Palmeiras tem reapresentação marcada para este domingo, 4, na Academia de Futebol. Mas nem todos estarão no CT no mesmo dia. O técnico Abel Ferreira esticou um pouco suas férias e vai retornar dois dias depois, na terça-feira, 6.

Os atletas se reapresentam no centro de treinamento domingo à noite. Dormem e, no dia seguinte, vão passar por uma bateria de exames, algo habitual antes do início de toda temporada. Abel ganhou dias a mais para ficar na Europa porque participou de algumas reuniões com a presidente Leila Pereira e o diretor Anderson Barros após o fim da temporada passada para planejar 2026.

O português repete o que fizera em 2025, quando também teve férias mais longas que os atletas. Daquela vez, seu período na Europa foi ainda maior, já que se reapresentou quase uma semana depois do elenco.

Esta é a mais curta pré-temporada do Palmeiras sob o comando de Abel. Serão apenas cinco dias de preparação antes do começo da temporada. O time estreia no Paulistão dia 10, sábado, às 20h30, diante da Portuguesa no Canindé.

Por enquanto, o elenco mudou pouco. Saiu o volante argentino Aníbal Moreno, o lateral-esquerdo Caio Paulista foi novamente emprestado e o zagueiro Micael está a caminho do Inter Miami, da MLS, time de Lionel Messi. Marlon Freitas, por ora, é o único reforço, ainda não anunciado.

Em 2025, a equipe bateu na trave no Campeonato Paulista ao perder a final do estadual para o Corinthians e ficou pelo caminho na Copa do Brasil ao ser eliminado nas oitavas de final com duas derrotas para o maior rival.

No segundo semestre, o Palmeiras acumulou ainda mais dois vice-campeonatos. No Campeonato Brasileiro, ficou em segundo lugar e viu o Flamengo dar a volta olímpica. Em Lima, perdeu a decisão da Libertadores para o Flamengo.