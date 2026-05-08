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Abel Ferreira é alvo da Conmebol e pode ser punido por mostrar dedo do meio a Flaco López

O Palmeiras tem até o dia 13, próxima quarta-feira, para apresentar a defesa ao treinador. Esse tipo de comportamento prevê advertência ou multa que pode chegar a US$ 25 mil (R$ 122 mil)

Estadão Conteúdo
fonte

Abel Ferreira (Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras)

Abel Ferreira pode ser punido por mostrar o dedo do meio em direção, segundo o treinador, ao centroavante Flaco López durante a vitória por 2 a 0 do Palmeiras sobre o Sporting Cristal, em Lima, pela Libertadores, na última terça-feira.

A Conmebol abriu expediente disciplinar para analisar o caso, que se enquadra no Artigo 11.2 do Código Disciplinar da confederação sul-americana B e C: Comportar-se de forma ofensiva, ultrajante ou fazer declarações difamatórias de qualquer natureza; Violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado.

O Palmeiras tem até o dia 13, próxima quarta-feira, para apresentar a defesa ao treinador. Esse tipo de comportamento prevê advertência ou multa que pode chegar a US$ 25 mil (R$ 122 mil).

Depois da partida, Abel afirmou que o gesto foi feito para Flaco López. "É o jogador que mais dou na cabeça. Ainda hoje, quando vocês viram, ele virou para mim fez assim (sinal positivo), eu fiz assim com outro dedo, porque ele sabe que eu cobro dele para fazer gols. De resto, ele tem tudo, ainda não é, mas tem tudo para ser um centroavante de top mundial", argumentou.

"Ele sabe onde tem de estar. Cobro dele de manhã, de tarde e de noite. Mando vídeos no WhatsApp. Ele tem de estar na zona de ouro", completou.

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