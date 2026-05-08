Abel Ferreira é alvo da Conmebol e pode ser punido por mostrar dedo do meio a Flaco López O Palmeiras tem até o dia 13, próxima quarta-feira, para apresentar a defesa ao treinador. Esse tipo de comportamento prevê advertência ou multa que pode chegar a US$ 25 mil (R$ 122 mil) Estadão Conteúdo 08.05.26 15h22 Abel Ferreira (Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras) Abel Ferreira pode ser punido por mostrar o dedo do meio em direção, segundo o treinador, ao centroavante Flaco López durante a vitória por 2 a 0 do Palmeiras sobre o Sporting Cristal, em Lima, pela Libertadores, na última terça-feira. A Conmebol abriu expediente disciplinar para analisar o caso, que se enquadra no Artigo 11.2 do Código Disciplinar da confederação sul-americana B e C: Comportar-se de forma ofensiva, ultrajante ou fazer declarações difamatórias de qualquer natureza; Violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado. O Palmeiras tem até o dia 13, próxima quarta-feira, para apresentar a defesa ao treinador. Esse tipo de comportamento prevê advertência ou multa que pode chegar a US$ 25 mil (R$ 122 mil). Depois da partida, Abel afirmou que o gesto foi feito para Flaco López. "É o jogador que mais dou na cabeça. Ainda hoje, quando vocês viram, ele virou para mim fez assim (sinal positivo), eu fiz assim com outro dedo, porque ele sabe que eu cobro dele para fazer gols. De resto, ele tem tudo, ainda não é, mas tem tudo para ser um centroavante de top mundial", argumentou. "Ele sabe onde tem de estar. Cobro dele de manhã, de tarde e de noite. Mando vídeos no WhatsApp. Ele tem de estar na zona de ouro", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Conmebol Abel Ferreira Flaoco López COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010 08.05.26 15h35 Corrida do Sal Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. 08.05.26 12h22 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 Futebol Papão, assertivo e empolgante 08.05.26 10h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12 MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47 BUNDESLIGA Borussia x Eintracht : onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/05) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e detalhes da partida 08.05.26 14h30 amigo Messi banca Neymar na Copa e ranqueia times favoritos ao título com Brasil acima da Argentina O argentino ainda ressaltou que grandes jogadores precisam estar presentes em uma competição do porte da Copa 08.05.26 14h02