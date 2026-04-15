Abel Ferreira, do Palmeiras, tem pena reduzida pelo STJD, mas segue suspenso O treinador português havia sido condenado à pena de dois e seis jogos por "desrespeito à equipe de arbitragem" Estadão Conteúdo 15.04.26 14h41 Abel Ferreira (Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras) O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) rejeitou parcialmente o recurso do Palmeiras, mas diminuiu a pena do treinador de oito para sete partidas. Como o treinador já cumpriu três jogos, ainda restam outros quatro como punição. A maioria dos auditores aceitou parcialmente o recurso da defesa do Palmeiras quanto à expulsão do treinador contra o Fluminense e diminuiu de dois para um jogo de gancho. No entanto, o recurso relacionado ao cartão vermelho diante do São Paulo foi negado pela maioria dos auditores, que mantiveram a pena de seis jogos. Participaram do julgamento o presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo, e os auditores Mariana Barreiras, Luiz Felipe Bulos, Marco Aurélio Choy, Antonieta da Silva e Marcelo Augusto Bellizze. No julgamento, o Tribunal entendeu que os técnicos têm de ser punidos com mais rigor em casos de comportamento inadequado com a arbitragem. No sábado, o Palmeiras criticou publicamente o tribunal após o pedido de efeito suspensivo ser negado pelo tribunal, o que impossibilitou a presença do treinador no clássico com o Corinthians. "Nosso treinador foi punido com rigor desproporcional, em uma sessão que considerou, entre outras imprecisões, uma leitura labial sem qualquer respaldo pericial e trouxe à tona episódios pretéritos pelos quais o profissional já havia sido penalizado", alegou o clube, na ocasião. Expulso diante de São Paulo e Fluminense, ambos no Brasileirão, o treinador português havia sido condenado a pena de dois e seis jogos, respectivamente, por "desrespeito à equipe de arbitragem" em duas sessões na 2ª Comissão Disciplinar do STJD. O STJD usou um vídeo com dublagem de Gustavo Machado, no qual a leitura labial flagra o técnico chamando o árbitro gaúcho Anderson Daronco de "filho da p..." durante a vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, na punição mais pesada. O árbitro não relatou o palavrão, apenas que o português o chamou de "cagão" algumas vezes ao ser expulso após o segundo amarelo por reclamação. No duelo diante do Fluminense, Abel Ferreira foi punido por dois jogos após expulsão direta por reclamação dura e bate-boca com o quarto árbitro Luiz Tisne. Na ocasião, o clube se defendeu alegando que seu comandante "não bateu palmas de forma irônica e debochada", como relatado na súmula e "não foi contido por sua comissão contra possíveis vias de fato à arbitragem". Também garantiu que não houve críticas na direção da auxiliar Fernanda Gomes Antunes. As palmas, segundo o clube, seriam ao zagueiro Murilo pela vitória por 2 a 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Abel Ferreira STJD SUSPENSO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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