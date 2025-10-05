Abel Ferreira diz que não marcaria pênalti reclamado pelo São Paulo: 'Não havia disputa ali' Estadão Conteúdo 05.10.25 19h28 O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, afirmou que também não marcaria pênalti reclamado pelo São Paulo de Allan em Tapia neste domingo no MorumBis. Ao ser questionado sobre o lance, o português também falou que Bobadilla deveria ter sido expulso. O clássico terminou em vitória, de virada, do Palmeiras por 3 a 2. O polêmico lance aconteceu no momento em que o São Paulo vencia por 2 a 0. Abel Ferreira afirmou que ainda não havia visto o replay do lance, mas que pelo o que ele se lembra da jogada é que a bola estava longe. "Se, por qualquer motivo, no momento em que Allan escorrega a bola estivesse a ser disputada por um jogador do São Paulo eu marcaria pênalti, mas eu não tenho as leis", afirmou o técnico, "A bola está longe, não está a ser disputada naquele lance. Então não foi proposital, mas se o jogador do São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola eu marcaria o pênalti." Após dar sua opinião sobre o suposto pênalti não marcado, o técnico português afirmou que Bobadilla deveria ter sido expulso pelo segundo amarelo. "Eu reclamei com árbitro. Por que ele deu o amarelo ao Veiga na primeira falta e não deu quando o Bobadilla agarra o Allan e era o segundo amarelo?", questionou o técnico. "Com a expulsão, talvez não teríamos que falar do possível pênalti. Esta é a minha visão." Antes de comentar os lances especificamente, o português disse que precisaria falar "algo complexo", a opinião dele sobre arbitragem. Ele citou três pontos sobre o tema. "É preciso que haja união e independência da arbitragem. Segundo salários mais altos para os árbitros, e terceiro profissionalização e treinamento", afirmou. "As coisas não vão acontecer de um dia para outro." O técnico reconheceu que no primeiro tempo o São Paulo foi muito melhor, mas no segundo tempo o Palmeiras mereceu os 3 pontos. "Na primeira parte não conseguimos render. Entramos muito forte no segundo tempo. Quem entrou do banco entrou muito bem. Um vitória difícil e suada." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileiro ABel Ferreira Palmeiras arbitragemO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 Futebol Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4 Duelo da 30ª rodada da Série B ocorre neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) 05.10.25 7h00 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 SÉRIE B Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4 Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO 05.10.25 17h58