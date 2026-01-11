Abel Ferreira brinca com 'pré-temporada de 4 dias' e elogia contratação de Marlon Freitas

Após a vitória sobre a Portuguesa neste sábado (10) pela estreia do Paulistão 2026, Abel Ferreira concedeu uma entrevista mais leve do que a habitual. O treinador do Palmeiras, que foi muito pressionado pela falta de títulos na temporada passada, definiu sua nova jornada no comando da equipe como 'desafiadora', especialmente levando em consideração o elenco que tem à sua disposição.

"O que vocês viram foi a equipe do Palmeiras. Nós, no ano passado, fomos rodando a equipe em muitos momentos, no início do ano, tentando dar tempo a todo mundo", explicou Abel Ferreira sobre a formação utilizada contra a Portuguesa no Canindé.

"Neste ano, bati mais um recorde. Uma pré-temporada de quatro dias", brincou o português. "Os jogadores se apresentaram domingo à noite, na segunda-feira foram só exames. Então não precisaram do treinador nem no domingo, nem na segunda. Terça, quarta, quinta e sexta: quatro dias, jogo no sábado."

Abel admitiu que, por causa do calendário apertado, tiveram de ocorrer várias reuniões e conversas internas dentro do Palmeiras. Segundo ele, os jogadores tiveram pouco tempo de descanso e férias entre o fim da temporada 2025 e o início de 2026.

"Quando tens um período de férias e descanso merecido para a intensidade que é o futebol brasileiro, tu tens de descansar mentalmente. E a única forma é dar folgas. Vejam o que faz o (Pep) Guardiola, vejam o que faz o treinador do Paris Saint-Germain", mencionou, referindo-se ao fato dos comandantes europeus dar dias de descanso com frequência a alguns de seus atletas. "Mais do que o desgaste físico, hoje em dia, é o mental", enfatizou.

"Acho que estivemos bem. Em quatro dias, apresentar essa dinâmica de jogo. É verdade que no último terço nem sempre tivemos as melhores decisões. Mas gostei muito. Sinceramente estou muito feliz por aquilo que eu vi", admitiu.

Depois, Abel falou individualmente sobre seus jogadores, com foco em Marlon Freitas, que nesta janela trocou o Botafogo pelo Palmeiras. Uma das principais contratações feitas no mercado brasileiro.

"Dos jogadores novos, só temos um praticamente, que é o Marlon, que vai nos trazer maturidade, vai nos trazer experiência, vai nos trazer pausa nos jogos. Vocês têm de entender uma coisa: nós vendemos R$ 2 bilhões em jogadores, compramos R$ 700 milhões em jogadores, mas ficamos mais fracos em R$ 1,3 bi", analisou.

"Este ano vamos ter de fazer os ajustes que tiverem de ser feitos para continuar com uma equipe competitiva como tem sido. Foi uma grande contratação do Barros e da Leila. Estou muito contente por trazerem um jogador com esta qualidade, que nos vai acrescentar não só liderança no grupo", destacou Abel, citando outros ex-jogadores que passaram pelo Palmeiras.

"Uma equipe não é feita apenas de bons jogadores. Uma equipe é feita de experiência, de malandragem, de cobrança", completou.

O Palmeiras volta a entrar em campo no Paulistão na quarta-feira (14), no primeiro clássico do ano, quando enfrenta o Santos na Arena Barueri. A bola está prevista para rolar às 19h30 (horário de Brasília).