Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Abel Ferreira brinca com 'pré-temporada de 4 dias' e elogia contratação de Marlon Freitas

Estadão Conteúdo

Após a vitória sobre a Portuguesa neste sábado (10) pela estreia do Paulistão 2026, Abel Ferreira concedeu uma entrevista mais leve do que a habitual. O treinador do Palmeiras, que foi muito pressionado pela falta de títulos na temporada passada, definiu sua nova jornada no comando da equipe como 'desafiadora', especialmente levando em consideração o elenco que tem à sua disposição.

"O que vocês viram foi a equipe do Palmeiras. Nós, no ano passado, fomos rodando a equipe em muitos momentos, no início do ano, tentando dar tempo a todo mundo", explicou Abel Ferreira sobre a formação utilizada contra a Portuguesa no Canindé.

"Neste ano, bati mais um recorde. Uma pré-temporada de quatro dias", brincou o português. "Os jogadores se apresentaram domingo à noite, na segunda-feira foram só exames. Então não precisaram do treinador nem no domingo, nem na segunda. Terça, quarta, quinta e sexta: quatro dias, jogo no sábado."

Abel admitiu que, por causa do calendário apertado, tiveram de ocorrer várias reuniões e conversas internas dentro do Palmeiras. Segundo ele, os jogadores tiveram pouco tempo de descanso e férias entre o fim da temporada 2025 e o início de 2026.

"Quando tens um período de férias e descanso merecido para a intensidade que é o futebol brasileiro, tu tens de descansar mentalmente. E a única forma é dar folgas. Vejam o que faz o (Pep) Guardiola, vejam o que faz o treinador do Paris Saint-Germain", mencionou, referindo-se ao fato dos comandantes europeus dar dias de descanso com frequência a alguns de seus atletas. "Mais do que o desgaste físico, hoje em dia, é o mental", enfatizou.

"Acho que estivemos bem. Em quatro dias, apresentar essa dinâmica de jogo. É verdade que no último terço nem sempre tivemos as melhores decisões. Mas gostei muito. Sinceramente estou muito feliz por aquilo que eu vi", admitiu.

Depois, Abel falou individualmente sobre seus jogadores, com foco em Marlon Freitas, que nesta janela trocou o Botafogo pelo Palmeiras. Uma das principais contratações feitas no mercado brasileiro.

"Dos jogadores novos, só temos um praticamente, que é o Marlon, que vai nos trazer maturidade, vai nos trazer experiência, vai nos trazer pausa nos jogos. Vocês têm de entender uma coisa: nós vendemos R$ 2 bilhões em jogadores, compramos R$ 700 milhões em jogadores, mas ficamos mais fracos em R$ 1,3 bi", analisou.

"Este ano vamos ter de fazer os ajustes que tiverem de ser feitos para continuar com uma equipe competitiva como tem sido. Foi uma grande contratação do Barros e da Leila. Estou muito contente por trazerem um jogador com esta qualidade, que nos vai acrescentar não só liderança no grupo", destacou Abel, citando outros ex-jogadores que passaram pelo Palmeiras.

"Uma equipe não é feita apenas de bons jogadores. Uma equipe é feita de experiência, de malandragem, de cobrança", completou.

O Palmeiras volta a entrar em campo no Paulistão na quarta-feira (14), no primeiro clássico do ano, quando enfrenta o Santos na Arena Barueri. A bola está prevista para rolar às 19h30 (horário de Brasília).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Palmeiras

Portuguesa

Abel Ferreira
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 

11.01.26 7h30

FUTEBOL

Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC

O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game

11.01.26 7h00

SUPERCOPA GRÃO PARÁ

Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados

FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará

11.01.26 0h04

Futebol

Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

09.01.26 15h03

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SUPERCOPA GRÃO PARÁ

Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados

FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará

11.01.26 0h04

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo

11.01.26 7h00

MAIS UM

Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará

Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026

09.01.26 18h49

Futebol

Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 

11.01.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda