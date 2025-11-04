Abel é homenageado pelos 5 anos no Palmeiras e se declara a Leila: 'Estima muito grande' Estadão Conteúdo 04.11.25 19h37 O técnico Abel Ferreira foi homenageado pelo Palmeiras em celebração aos cinco anos de clube completados na semana passada. Anunciado no dia 30 de outubro de 2020, o português recebeu uma camisa comemorativa da presidente Leila Pereira e do vice-presidente Paulo Buosi na Academia de Futebol. Com dez títulos conquistados, Abel é o técnico mais vencedor do Palmeiras, ao lado de Oswaldo Brandão. O português é o único a faturar os troféus da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, do Paulista, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil e o primeiro a levar ao menos um título em cinco temporadas seguidas. A marca de cinco anos foi comemorada justamente na última quinta-feira, quando o Palmeiras derrotou a LDU por 4 a 0 e retornou à final da Libertadores. Abel e sua comissão técnica, formada ainda pelos auxiliares portugueses João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Tiago Costa, têm ao todo 387 jogos pelo Palmeiras, com 226 vitórias, 91 empates, 70 derrotas, 661 gols marcados e 312 gols sofridos. "Nunca imaginei que essa jornada fosse tão longa, conhecendo um pouquinho o Brasil. Mas também nunca imaginei a sorte que eu teria de apanhar um clube tão bem organizado, com estrutura e processos. A nossa presidente dá a mim e ao staff todas as condições para estarmos focados em desempenhar o nosso trabalho e não se preocupar com mais nada, a não ser dar o melhor de nós em cada função", disse Abel. "Tenho uma gratidão, uma estima e uma admiração muito grande pela nossa presidente, que carrega aquilo que são os valores do nosso clube: ser sério, honesto, verdadeiro. Ser correto com os nossos funcionários, leal com os nossos colaboradores, com os nossos patrocinadores e ajudar o futebol a ser melhor", completou. O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, contra o Santos, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras Abel Ferreira homenagem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026 Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão 04.11.25 18h06 Futebol Paysandu aposta em nomes históricos para tentar sair da crise Alberto Maia e Vandick Lima voltam ao clube com a tarefa de liderar a reformulação após o rebaixamento à Série C 04.11.25 17h50 SÉRIE B Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B 04.11.25 17h16 FUTEBOL Diante da Chape, Remo bate recorde de renda no Baenão em 2025; veja arrecadações O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Baenão e bateu o recorde em arrecadação nesta temporada 04.11.25 16h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Acorda Leão UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. 04.11.25 10h19 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 Futebol Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante' Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9) 04.11.25 11h34 que fase! Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025 04.11.25 16h16