Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Abel é homenageado pelos 5 anos no Palmeiras e se declara a Leila: 'Estima muito grande'

Estadão Conteúdo

O técnico Abel Ferreira foi homenageado pelo Palmeiras em celebração aos cinco anos de clube completados na semana passada. Anunciado no dia 30 de outubro de 2020, o português recebeu uma camisa comemorativa da presidente Leila Pereira e do vice-presidente Paulo Buosi na Academia de Futebol.

Com dez títulos conquistados, Abel é o técnico mais vencedor do Palmeiras, ao lado de Oswaldo Brandão. O português é o único a faturar os troféus da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, do Paulista, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil e o primeiro a levar ao menos um título em cinco temporadas seguidas.

A marca de cinco anos foi comemorada justamente na última quinta-feira, quando o Palmeiras derrotou a LDU por 4 a 0 e retornou à final da Libertadores.

Abel e sua comissão técnica, formada ainda pelos auxiliares portugueses João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Tiago Costa, têm ao todo 387 jogos pelo Palmeiras, com 226 vitórias, 91 empates, 70 derrotas, 661 gols marcados e 312 gols sofridos.

"Nunca imaginei que essa jornada fosse tão longa, conhecendo um pouquinho o Brasil. Mas também nunca imaginei a sorte que eu teria de apanhar um clube tão bem organizado, com estrutura e processos. A nossa presidente dá a mim e ao staff todas as condições para estarmos focados em desempenhar o nosso trabalho e não se preocupar com mais nada, a não ser dar o melhor de nós em cada função", disse Abel.

"Tenho uma gratidão, uma estima e uma admiração muito grande pela nossa presidente, que carrega aquilo que são os valores do nosso clube: ser sério, honesto, verdadeiro. Ser correto com os nossos funcionários, leal com os nossos colaboradores, com os nossos patrocinadores e ajudar o futebol a ser melhor", completou.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, contra o Santos, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Palmeiras

Abel Ferreira

homenagem
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026

Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão

04.11.25 18h06

Futebol

Paysandu aposta em nomes históricos para tentar sair da crise

Alberto Maia e Vandick Lima voltam ao clube com a tarefa de liderar a reformulação após o rebaixamento à Série C

04.11.25 17h50

SÉRIE B

Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo

Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B

04.11.25 17h16

FUTEBOL

Diante da Chape, Remo bate recorde de renda no Baenão em 2025; veja arrecadações

O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Baenão e bateu o recorde em arrecadação nesta temporada

04.11.25 16h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Acorda Leão

UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B

Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição.

04.11.25 10h19

PLANEJAMENTO

Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026

Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia

03.11.25 22h20

Futebol

Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante'

Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9)

04.11.25 11h34

que fase!

Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu

Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025

04.11.25 16h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda