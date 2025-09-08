Abel Braga se diz incomodado com Ancelotti na seleção: 'Não acredito que vá ser campeão' Estadão Conteúdo 08.09.25 21h52 Abel Braga, ex-técnico de times como Flamengo, Fluminense e Internacional, comentou em entrevista ao Globo Esporte sobre a atual fase da seleção brasileira e o trabalho de Carlo Ancelotti à frente da equipe. O ex-técnico reconheceu a competência do italiano, mas admitiu sentir certo desconforto com a presença de um estrangeiro no comando do time nacional. "Me incomoda. Não estou falando da qualidade do cara, todo mundo que o conhece pessoalmente diz que ele é muito bom. Só que você abre o paletó e a pele não é verde e amarela", afirmou. "Os cinco títulos mundiais foram conquistados por brasileiros, então fica uma certa tristeza, porque ninguém acredita em treinador brasileiro, por conta de resultados. Nos clubes, é a mesma coisa." Abel também criticou a atuação do time no primeiro jogo das Eliminatórias sob o comando de Ancelotti, que terminou em um empate sem gols contra o Equador, em Guayaquil. Segundo ele, a imprensa tem tratado o estrangeiro de forma mais favorável, e que a pressão seria maior com um treinador brasileiro. "O primeiro jogo do Ancelotti foi feio, péssimo, time nervoso, atrás. Me surpreendeu no dia seguinte ver os comentários. Não se falava da atuação, se falava que o Brasil estava mais próximo da Copa. Se fosse o Dorival, o Diniz, não seria assim, seria porrada o tempo todo. Como teve esse alívio pela imprensa, isso puxou para os outros jogos." O Brasil, já classificado para a Copa após vencer o Paraguai por 1 a 0, ainda tem mais um compromisso nas Eliminatórias, contra a Bolívia, em El Alto, nesta terça-feira. Sobre a conquista do hexacampeonato na Copa de 2026, Abel se mostrou cético. Para ele, a equipe ainda não está pronta para alcançar esse título. No entanto, vê potencial na nova geração de jogadores, citando nomes como Endrick e Estêvão, que podem se destacar em competições futuras. "Espero estar errado, mas eu não acredito que vamos ser campeões mundiais. Ainda vai esperar mais um pouco. Essa outra leva, com Endrick, Estêvão, esses caras vão conquistar. São todos fora de série", declarou. O ex-treinador também comentou a ausência de Neymar nas convocações recentes: "Não chamaria o Neymar hoje, mas chamaria sempre. Ele preocupa demais o adversário." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Abel Braga Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos 08.09.25 19h26 Futebol Com promoção, Paysandu inicia vendas de ingresso para o jogo contra o América-MG pela Série B Papão tenta se livrar da última posição da tabela na Segundona 08.09.25 17h00 Futebol Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa 08.09.25 12h16 Futebol VÍDEO: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro 08.09.25 11h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 EXCLUSIVO Bad Boy crava nome de novo técnico do Paysandu para jogo contra o América-MG A decisão ocorre após a demissão de Claudinei Oliveira, que deixou o comando do Paysandu na última sexta-feira (05), após a derrota para o Volta Redonda no Mangueirão, que agravou a crise no clube 08.09.25 19h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00